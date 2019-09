Anzeiger-Hochhaus: Letzte Kupferplatte ist gelegt

HANNOVER

Wie das fehlende Stück in einem großen Puzzle haben die Dachdecker der Firma Hanebutt am Sonnabend die letzte Kupferplatte auf die Kuppel des Anzeiger-Hochhauses gelegt. Damit endete die 18-monatige Sanierung des ältesten Hochhauses der Stadt – einem der bedeutendsten Baudenkmäler Hannovers. Die Dachdecker um Vorarbeiter Salar Osso haben echte Handwerkskunst bewiesen. Wie vor 90 Jahren verbanden sie die Kupferplatten mit Falzzange und Schaleisen. Wegen der runden Form war ein maschineller Einsatz nicht möglich, erklärte Meister Alex von Rolland.

2016 wurden Schäden an der Kuppel entdeckt. Hanfdübel hatten sich gelöst. Auch im Inneren der Kuppel machten Bauexperten einen Sanierungsbedarf aus. Also entschloss sich die Madsack Mediengruppe das Wahrzeichen wieder auf Vordermann zu bringen. Gerade an den heißen Tagen war die Arbeit unter dem Gerüstdach für die Dachdecker enorm anstrengend.

VOLLER STOLZ: Die Dachdecker (v.l. Antonio Caduta, Ramadani Arif, Marc Winkelmann, Pascal Kurth, Rasim Bajarami, Alex von Rolland, Salar Osso) haben auf traditionelle Art und Weise die Kupferbleche montiert.

Für den Madsack-Architekten Jörg Kairies ist die Arbeit aber noch nicht vorbei. Jetzt gilt es, den Abbau des Gerüstes zu koordinieren. „In der Nacht vom 21. zum 22. Oktober wird ein Kran die Dachträger als Gerüstteile abbauen“, sagt er. Der Abbau der Fassaden-Gerüste werde dann noch mal bis Ende Dezember dauern.

Neues Beleuchtungskonzept nötig

Für die Menschen in Hannover wird die Kuppel des Anzeiger-Hochhauses in neuer Farbe leuchten. Anstatt des typisch braunen Kupfertones werden die Bleche in einem milden Grün erstrahlen. Die Farbe ist mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Der Hersteller Aurubis hat ihr den Namen „Madsack Hannover“ gegeben.

Auch an der Fassade wird sich einiges ändern. „Der Denkmalschutz hat zur Auflage gemacht, dass wir innerhalb der kommenden fünf Jahre eine neue Fassaden-Beleuchtung konzipieren“, sagt Architekt Kairies. Klar ist schon, dass die blauen Neon-Röhren verschwinden werden. Am Gebäude bleibe auch nur der Schriftzug „Anzeiger“ erhalten. Auch die Beleuchtung der Kuppel werde erneuert. Bislang habe es zu viele Schatten gegeben. Kairies: „Deshalb werden wir pro Ecke drei Strahler auf die Kuppel richten.“

Von Thomas Nagel