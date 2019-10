Anzeiger-Hochhaus: Einblicke in die Donnerkuppel

Hannover

Das Dachgerüst über der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses ist in der Nacht zu Mittwoch abgetragen worden. Die Kuppel wird zwar derzeit immer noch von einer Gerüstkonstruktion verdeckt – aber auch unter der Kuppel gibt es Staunenswertes zu sehen. Etwa den Kinosaal direkt darunter. Der Raum ist vollständig entkernt, rundum man schaut auf nackten Beton. Allerdings geht der Blick gewaltig hoch – um genau zu sein, bis in 17 Meter Höhe. Denn die Zwischendecke über dem Kino ist im Zuge der Sanierungsarbeiten entfernt worden, der Betrachter blickt jetzt direkt ins Innere der Kuppel, die das Anzeiger-Hochhaus krönt.

Demontage: Fachkräfte bauen in der Nacht zu Mittwoch das Stahlgerüst über der Kuppel auf dem Anzeigerhochhaus ab. Quelle: Clemens Heidrich

Ein Blick wie in das kolossale Deckengewölbe eines Sakralbaus – und darunter, inmitten des Raums, hallt es dermaßen, dass man bedenkenlos von einer Donnerkuppel sprechen kann. Eindrucksvoll, gerade auch fürs Trommelfell, das gewiss – wer allerdings wie Madsack-Architekt Jörg Kairies weiß, dass hier wieder ein Kino eingerichtet werden soll, der weiß auch: „Rein akustisch müssen wir hier noch viele Hausaufgaben erledigen.“

Vom Dachgerüst befreit: Blick auf die Kuppel von oben. Quelle: Dröse

Eierkarton-Optik kommt nicht in Frage

„So eine Eierkarton-Optik wie in Tonstudios“ komme jedenfalls nicht in Frage. Dem Architekten schwebt eine andere Lösung vor: „Wir werden in die Kuppel eine zweite Kuppel reinbauen müssen, und die Innenkuppel wird dann die ganze Akustik tragen.“ Nach jetzigem Planungsstand werde das Kino 2020 eröffnet werden, und es werde „mehr Bequemlichkeit, aber weniger Plätze geben“ als beim Vorgänger. Statt seinerzeit gut 300 wird es künftig um die 160 Plätze geben – deutlich komfortabler als zuvor, aber dennoch „kein Blockbuster-Kino“, so Planer Kairies.

Schwebezustand: Mit einem riesigen Kran auf der Goseriede wurden die abgebauten Teile zu Boden gelassen. Quelle: Clemens Heidrich

Nach dem Abtragen des Dachgerüstes wird nun die Fassade des Anzeiger-Hochhauses von der Gerüstkonstruktion befreit – das geht sukzessive und nach Einschätzung von Kairies „bis knapp vor Weihnachten“. Das Ende einer langen Wegstrecke: Mit den Vorplanungen werden der Austausch der Kupferplatten auf der Kuppel und die übrigen Sanierungsarbeiten gut drei Jahre gedauert haben.

Stattlich: Die Kuppel geht vom Kinosaal 17 Meter in die Höhe. Quelle: Dröse

Von Michael Lange