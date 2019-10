Die Kuppel wird wieder freigelegt

Hannover

Die Kuppel hat ihren neuen Kupfer-Überzug bekommen. Nun soll der Abbau der Gerüste am Anzeiger-Hochhaus beginnen. Zunächst mit dem Dach. Mit Hilfe eines Krans soll die Konstruktion in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober abgetragen werden. Die angrenzende Goseriede muss dafür ab 21 Uhr gesperrt werden. Gegen 22 Uhr soll der Kran in Zugbereitschaft sein. Madsack-Architekt Jörg Kairies hofft, dass die Arbeiten bis 3 Uhr am 23. Oktober abgeschlossen sein werden. Spätestens bis acht Uhr morgens müsse die Straße allerdings in jedem Fall wieder frei sein.

Mit dem Abbau des Gerüstdaches wird dann auch bald wieder der Blick auf die Kuppel frei, auf der Handwerker Mitte September nach der Sanierung die letzte der neuen Kupferplatten gesetzt haben. Stück für Stück soll das Gerüst abgetragen werden. Kairies geht davon aus, dass das Anzeiger-Hochhaus noch vor Weihnachten wieder komplett zu sehen sein wird.

Kuppel ist zwölf Zentimeter größer geworden

Zumindest außen sei die Kuppel „ein klein bisschen größer“ geworden, und zwar um knapp zwölf Zentimeter. Das liegt an der Dämmung unter dem Kupfer, die die Madsack Mediengruppe bei der Sanierung des 90 Jahre alten Gebäudes hat einbauen lassen.

Notwendig war diese geworden, weil 2016 Schäden am Anzeiger-Hochhaus aufgefallen waren. Hanfdübel, mit denen die Kupferplatten an der Kuppel befestigt waren, hatten sich gelockert. Deshalb entschloss sich die Madsack Mediengruppe, diese zu stabilisieren und die Außenhaut zu erneuern.

Neue goldene Buchstaben am Anzeiger-Hochhaus

Außen an der Fassade laufen die Arbeiten allerdings noch. Restauratoren der Firma Piepo aus Hannover vergolden die Buchstaben vor der Schalterhalle neu, die unter der Witterung gelitten hatten. Insgesamt 14-mal wird der Schriftzug „Anzeiger“ am Portikus vergoldet. Noch rund zwei Wochen wird das dauern.

Für den aktuell freiliegenden Hohlraum unter der Kuppel soll laut Architekt Kairies nun ein Konzept erarbeitet werden. Im achten Geschoss solle es aber „auf jeden Fall wieder ein Kino geben“, kündigt er an.

Von Christian Bohnenkamp