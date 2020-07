Hannover

Ein typischer Wochenendabend in Linden-Nord, kurz nach Mitternacht. Die Wagen der Stadtbahnlinie 10 kommen stadtauswärts nur erschwert voran. Dreimal muss auf der Strecke zwischen den Haltestellen Am Küchengarten und Leinaustraße gehalten werden: Vor Kiosken haben sich Trauben von Feiernden gebildet, die bis auf die Gleise drängen – nicht etwa, weil sie die coronabedingten Abstandsregeln beachten; das tun sie beileibe nicht. Sondern weil es so viele sind. Das Limmern, das Zechen auf der Limmerstraße, hat im Sommer der Pandemie eine neue Dimension erreicht.

Mehrere hundert Gefährderansprachen hat die Polizei am vergangenen Wochenende abgehalten und 145 Platzverweise ausgesprochen (die NP berichtete). Sechs Kioske mussten Freitagabend um 23 Uhr schließen. Für viele Beobachter der Szene und für die Anwohner nur ein Tropfen auf das heiße Partypflaster.

„Das ist zu viel des Guten, das macht keinen Spaß“

Selbst den Kioskbesitzern auf der Limmerstraße, die auf dem ersten Blick am meisten von den feierfreudigen Besuchern profitieren, wurde es zuletzt zu viel. „Ich führe seit 14 Jahren meinen Kiosk, aber die letzten beiden Wochenenden waren die mit Abstand schlimmsten in der gesamten Zeit“, klagt Hasan Kozal (62), Inhaber des „Kiosk Leinau“. Keiner habe sich an die Corona-Regeln gehalten, Flaschen seien geworfen worden und „überall wurde wild gepinkelt“.

Noch bevor die Polizei die Kioskbesitzer auf der Kiezmeile bat zu schließen, habe er schon seinen Laden dicht gemacht, will auch künftig an den Wochenenden früher zu machen: „Das ist zu viel des Guten, das macht keinen Spaß.“ Er selbst wohnt an der Limmerstraße, berichtet: „Die Leute haben bis 7 Uhr morgens laut Party gemacht. Das geht nicht.“ Deshalb sei er froh über die verstärkte Polizeipräsenz. Er glaubt, dass der Großteil der Feiernden nicht aus Linden kommt.

Kioskbesitzer fordern: Auch Rewe am Küchengarten muss früher schließen

Der gleichen Meinung ist eine Kioskbesitzerin, die ihren Laden nur wenige Meter weiter führt. „Seit die Discos zu sind, ist es hier deutlich schlimmer geworden“, sagt sie. Weil sie bereits einen Anwalt eingeschaltet habe, will sie namentlich unerwähnt bleiben. Sie berichtet: „Das war eine Katastrophe am Wochenende.“ Die Leute hätten auf ihre Ermahnungen nicht reagiert, bitte nach 22 Uhr nicht mehr vor dem Laden zu trinken. Manche seien auch beleidigend geworden. „Ich bin froh, dass die Polizei kam und etwas für Ordnung gesorgt hat.“

Am Küchengarten: Mutlu Elveren führt den „Kiosk 1A“ gegenüber vom Rewe-Supermarkt. Quelle: Christian Behrens

Es gehe um Existenzen, sagt „Kiosk 1A“-Besitzer Mutlu Elveren. Er führt seinen Laden direkt gegenüber vom Rewe am Küchengarten, klagt wie die anderen Kioskbesitzer: „Wenn die Kioske schon früher schließen müssen, dann muss das auch für die Supermärkte gelten.“ Weil der Rewe bis 24 Uhr geöffnet hat, hätten sich viele der Feiernden im Anschluss dort mit Alkohol eingedeckt, seien dann zurück auf die Kiezmeile. Dennoch verstehe er die Polizei und die Stadt.

Müllproblem beschäftigt Anwohner und Händler

Ayse Altug führt den Obst- und Gemüseladen „Engel’s“ auf der Limmerstraße. Sie habe noch Montagmorgens mit den Altlasten des Wochenendes zu tun: „Es ist wirklich dreckig. Überall liegen kaputte Flaschen, Pizzakartons und anderer Unrat herum. Das ist schlimm.“ Feiern sei okay, aber „dann soll jeder auch seinen Müll wieder mitnehmen.“

Zu viel Müll: Ayse Altug (Inhaberin „Engel's Obst und Gemüse“) muss nach Wochenenden häufig vor dem Geschäft sauber machen. Quelle: Christian Behrens

Das sieht auch Angela Brambert (85) so. Die Rentnerin wohnt seit 60 Jahren in der Nähe der Kultmeile. Sie beschäftigt derzeit noch ein anderer Aspekt: Die Gefahr der zweiten Corona-Welle. Sie wünscht sich mehr Rücksichtnahme: „Wir müssen alle, ungeachtet der Lockerungen, weiter aufpassen. Keiner sehnt sich nach einem neuen Lockdown. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot.“

„Jetzt fehlen die Clubs offenbar, weil die Leute nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen“

Diskussionen um Ruhestörungen, um Randale und Wildpinkeln gibt es in Linden-Nord seit Jahren. Als Urheber wurden meist die Szenetreffs des Stadtteils ausgemacht wie das Kulturzentrum Faust oder der Club Bei Chez Heinz. Nun haben die wegen Corona geschlossen, und es ist im Stadtteil lauter denn je. „Das ist auch nicht unbedingt unser Klientel“, sagt Stefan Henningsen, Programmmacher im Bei Chez Heinz – die meist jungen Menschen, die sich derzeit abends und nachts im Stadtteil herumtreiben, gehören nicht eben zur alternativen Szene.

Fordert Rücksicht: Anwohnerin Angela Brambert (85) hat Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Quelle: Christian Behrens

„Jahrelang wurde erzählt, die Clubs seien verantwortlich für die Probleme“, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha. Das Kulturzentrum hat wieder und wieder in den Lärmschutz investiert, hat umgebaut und gedämmt, die eigenen Securityleute auf Streife in den Nebenstraßen geschickt, um für Ruhe zu sorgen. Smotlacha: „Jetzt fehlen die Clubs offenbar, weil die Leute nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen.“

Er ist selbst Lindener und weiß, wovon er spricht: „Ich gehe inzwischen zum Einkaufen Umwege, weil mir der Trubel zu groß ist.“ Und während sein Kollege Henningsen ein Alkoholverbot auf der Limmerstraße inzwischen nicht mehr für undenkbar hält, hat Smotlacha folgenden Rat für die Feierwütigen: „Kommt zu uns! Wir haben einen schönen Biergarten, wo man die Anwohner weniger ärgert.“

Von S. Gohlisch und J. Strube