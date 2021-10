Hannover

Von außen heute nicht mehr zu sehen, wird ein altes Stollensystem jetzt möglicherweise zum Problem. Denn: Der Zustand der rund 170 Jahre alten Asphaltstollen in Ahlem ist unklar. Deshalb soll nun erkundet werden, inwiefern Tagebruchgefahr besteht und Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Betroffen sind die Anwohnerinnen und Anwohner in der Heisterbergallee sowie südlich und nördlich davon – insgesamt rund 100 Grundstücke auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern.

„Ich habe ein richtig ungutes Gefühl“, sagte Bärbel Ahrens (71), die eine Eigentumswohnung in der Heisterbergallee hat. Vor ein paar Jahren habe sie noch ein paar Straßen weiter gewohnt: „Dort sind ganz schnell Risse im Mauerwerk gewesen und sogar Fliesen von der Wand gesprungen“, erinnert sich die 71-Jährige. Damals sei ihrem Mann Hans-Dieter Ahrens (74) und ihr erzählt worden, dass die Gefahr nicht groß sei. Umgezogen seien die beiden trotzdem, allerdings nur ein paar Straßen weiter: „Und wenn es uns jetzt droht, dass wegen der Erkundungen die Straße vor unserem Haus aufgerissen werden, sollten wir vielleicht überlegen wieder umzuziehen“, findet Hans-Dieter Ahrens.

Anwohner: „Unter meinem Haus ist alles fest“

Dietmar Reis (63), dessen Haus von 1980 in der Heisterbergallee steht, macht sich keine Sorgen: „Unter meinem Haus ist alles fest“, meint er. Von Rissen habe er in der Nachbarschaft noch nichts mitbekommen. Gleich neben seinem Haus steht der Rewe-Supermarkt auf dem ehemaligen Eingang zu den Stollen: „Da wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt“, weiß Reis. Auch der Rossmann auf der gegenüberliegenden Straße stehe auf Pfählen und sei damit sicher.

Macht sich bisher noch keine Sorgen: Sein Haus sei 1980 gebaut worden und auf sicherem Boden, meint Hausbesitzer Dietmar Reis (63). Quelle: Sophie Peschke

Ein 33-Jähriger im Stollenweg hingegen macht sich andere Gedanken: „Ich denke nicht, dass unser Haus absackt, aber worunter wir langfristig leiden, ist sicherlich der Wertverlust unserer Häuser.“ Anders geht es Anwohnern, die nur zu Miete wohnen. Die sind froh, dass sie sich nicht so große Sorgen machen müssen, wie Hausbesitzer: „Ich möchte mir gar nicht erst vorstellen, wie ich abends auf dem Sofa sitze und es plötzlich unfreiwillig eine Etage tiefer geht“, sagte Britta Alves-Schuff mit Tochter Stine Schuff aus dem Stollenweg.

Britta Alves-Schuff und Tochter Stine Schuff sind froh, nur zur Miete in ihrem Haus zu wohnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gerhild Willenborg (59) und Norbert Kuczma (61) leben in ihrem Haus Am Asphaltberge in einem Bereich, der nicht unterhöhlt ist. Als sie ihr Haus 1999 gekauft haben, wurde ihnen zudem gesagt, dass es eine ausreichende Deckschicht gäbe: „Doch wenn unten Häuser abrutschen sollten, könnte unser Haus nachrutschen“, sorgt sich Willenborg. Kuczma ist etwas weniger besorgt: „Ich bin beruhigt, dass unser Haus nicht in dem gefährdeten Bereich liegt. Das habe ich extra in den Stollenkarten nachgesehen.“

Die Häuser, die Am Asphaltberge stehen, sollten nicht betroffen sein – das hoffen vor allem Anwohnerinnen und Anwohner wie Gerhild Willenborg (59) und Norbert Kuczma (61). Quelle: Rainer Dröse

Günther Votz und Nachbarin Ibtehaj Hakim wohnen in Eigentumswohnungen in der Richard-Lattorf-Straße: „Ich verstehe nicht, wieso überhaupt über den Stollen gebaut wurde“, sagt Hakim und wirkt verärgert. Nachbar Votz versucht sich indes nicht allzu sehr zu sorgen: „Das mache ich erst, wenn ich Risse in der Wand sehe.“

Die historischen Asphaltstollen in Ahlem sind mittlerweile ersoffen und nicht zugänglich. Der Betrieb war bereits 1925 eingestellt worden. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hält es für dringend erforderlich, den Untergrund genau zu untersuchen und dann eventuell zu verfüllen.

Von Sophie Peschke und Nina Hoffmann