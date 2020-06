Gut neun Monate ist es her, dass ein Rechtsextremist versuchte, in eine Synagoge in Halle einzudringen und gewaltsam Juden zu töten. Danach stand in Deutschland schnell fest, dass jüdische Einrichtungen dringend mehr Schutz brauchen. Passiert ist seither: viel zu wenig. Ein Kommentar von NP-Redakteurin Mandy Sarti.