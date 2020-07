Hannover

Es müssen ja nicht immer Großveranstaltungen sein. Manchmal lassen sich gerade auch mit kleineren Formaten Menschen erreichen, vor allem, wenn man die entsprechenden Teilnehmer auf dem Podium hat. Und mit Prof. Gunter Pilz, Extremismusforscher und Fanberater des DFB, konnte die Aktion „Liebe Deinen Nächsten“ einen der prominentesten Experten in Sachen Rassismus ans Mikrofon bekommen.

Von 15 bis 17.30 Uhr veranstaltete der Verein am Sonnabend am Ausgang der Bahnhofsstraße zum Bahnhofsvorplatz eine Mini-Demo für Respekt und Menschenwürde, bei der auch Exponate der Foto-Wanderausstellung „Sei eine Stimme“ zu sehen waren. Fotos bekannter Unterstützer wie dem Rapper LayZee (Ex-Mr.-President) oder der türkischen Fußballnationalspielerin Filiz Koc mit jeweils kurzen Statements gegen Rassismus im Wechsel mit längeren Texttafeln.

Für eine aktive Auseinandersetzung

Die Veranstaltung solle ein sichtbares und hörbares Zeichen gegen Rassismus setzen, so Moderator und Vereinsvorstand Martin Rietsch. Doch die so oft beschworene Toleranz Anderen gegenüber reiche nicht, meinte Experte Pilz. Eigentlich sei sie auch beleidigend, weil man nur von einer vermeintlich höheren Machtposition aus tolerieren könne. Es gehe aber um Anerkennung. Und in Berufung auf Goethe: „ Toleranz ist nur eine vorübergehende Gesinnung.“ Sie sei passiv. „Doch ich muss mich aktiv mit dem anderen auseinandersetzen, mich öffnen“, betonte Pilz. „Wenn ich das nicht tue, funktioniert auch Integration nicht.“

Zur Galerie Die Stellwände mit den Fotos und Texten bildeten ein Karree, in dessen Inneren Zuhörer mit Mundschutz standen. Doch auch außerhalb versammelten sich immer mehr Interessierte, die den Rednern wie Prof. Gunter Pilz oder Jesse Jeng von der Südstadt-CDU zuhörten.

Ein Rezept, das für Pilz auch auf die Auseinandersetzung mit Rechten anzuwenden sei. „Man muss verstehen, warum jemand so denkt.“ Wolle man das Verhalten von Menschen ändern, müsse man nicht an den Problemen ansetzen, die sie machen, sondern an den Problemen, die sie haben, zitierte er einen nicht näher benannten Soziologen. „Man muss sie ernst nehmen.“

Die Strategie des Nachfragens

In einer Diskussion mit jungen Rechtsextremen kurz nach der Wende an einem Baggersee habe er damit positive Erfahrungen gemacht. „Ich habe nicht gesagt, Du spinnst, sondern immer nachgefragt: Warum sagst Du das?“ Nach einer gewissen Zeit habe das durchaus Nachdenken bei einigen aus der Gruppe ausgelöst, eben weil sie sich verstanden gefühlt hätten. „Mit verfestigten Ideologen kann man nicht diskutieren, aber es sind nicht alle so“, sagte Pilz. Man müsse offen auf sie zugehen, aber auch zeigen, wo die Grenzen sind. Nur so ließe sich verhindern, dass sie den Rattenfängern der Extremisten in die Arme liefen.

Jede Stimme zählt

Ob der Rassismus zugenommen habe, wisse er nicht, räumte er ein. Aber man nehme ihn mehr wahr. Und wenn Repräsentanten von Staaten wie den USA der Diskriminierung Vorschub leisten, seien das erschreckende Zeichen, meinte Pilz mit Blick auf das Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump in der aktuellen Rassismus-Auseinandersetzung. Dabei gebe es eine große Mehrheit auch in diesen Staaten, die gegen Rassismus seien. Sie müssten nur ihre Stimme erheben. „Unser Problem ist, dass wir eine Empörungskultur haben, aber viel zu wenig eine Kultur des Handelns und Hinsehens. Es reicht nicht, zu sagen, ihr müsst was tun. Ich muss selber handeln“, forderte er. „Jede Stimme zählt.“

Von Andreas Krasselt