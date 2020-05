Anti-Corona-Gruppe sagt Hygiene-Demo in Hannover ab

Hannover

Maschsee, Georgengarten und Goseriede – am vergangenen Sonnabend protestierten drei unterschiedliche Gruppen bei sogenannten „Hygienedemos“ gegen die Corona-Beschränkungen. Die Hardliner-Aktivisten von „Corona-Diktatur Nein Danke“ haben nun angekündigt, am kommenden Samstag nicht mehr demonstrieren zu wollen. Das hat Veranstalter Kai Orak in einem Internetvideo bekannt gegeben.

Grund für die Absage seien die Anfeindungen durch Gegendemonstranten und das Verhalten der Polizei, durch die sich die Gruppe nicht ausreichend geschützt fühle. Orak vermutet eine Verschwörung gegen sich und seine Mitstreiter. Ihrer Meinung nach ist die Bundesrepublik eine „Diktatur“.

Kai Orak hatte die Demonstration auf den Goseriede-Platz organisiert. Quelle: Frank Tunnat

Dort oder zumindest in einer „Hightech-Diktatur“ sieht sich auch die Gruppe „Wir wachen auf“. Hier deutet allerdings alles darauf hin, dass sich deren Anhänger am kommenden Samstag wieder versammeln werden. Ort und Zeit sind noch nicht bekannt. Die Teilnehmer leugnen die Gefahr durch die Corona-Pandemie, wehren sich gegen eine Zwangsimpfung und sehen in Microsoft-Boss Bill Gates die große Gefahr. Insbesondere bei der Demonstration an der Goseriede hatte die Polizei eingreifen müssen, weil sich die Teilnehmer nicht an die Abstandsregeln und Maskenpflicht hielten.

Laut Kritiker sind die Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen unterwandert. Nach ersten Demonstrationen am Maschsee hatten sich einige Gruppen teilweise abgespalten und radikalisiert. Am vergangenen Samstag hatte es mehrere Gegenproteste gegeben, an denen sich auch Oberbürgermeister Belit Onay beteiligte.

Von Sascha Priesemann