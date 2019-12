Ansturm auf Weihnachtskarpfen aus dem Maschsee

Hannover

Die Firma Fischzucht Neumann aus Moisburg im Landkreis Harburg hat seit 2016 das Fischereirecht für Hannovers bekannten See von der Stadt gepachtet – dies schließt ein, vor Weihnachten und Silvester Fische am Ufer zu verkaufen. „Wir hatten sehr viele Vorbestellungen“, sagte Felix Stähler, der den Verkauf in diesem Jahr organisiert hat. Die kleinen Karpfen wurden 2017 im Maschsee ausgesetzt, seither hätten sie mehr als ein Kilogramm zugelegt. „Sie leben von Naturnahrung und bekommen kein Zusatzfutter wie oft in Teichen“, betonte Stähler.

4700 Tonnen bundesweit gezüchtet

Nach der Regenbogenforelle ist der Gemeine Karpfen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der wichtigste Fisch aus Aquakulturen in Deutschland. Rund 4700 Tonnen wurden 2018 bundesweit gezüchtet. Doch beim Verzehr landet der Karpfen weit abgeschlagen hinter Fischen wie Alaska-Seelachs, Lachs, Thunfisch oder Hering. 2018 betrug sein Marktanteil gerade mal 0,5 Prozent. Zu Weihnachten und rund um den Jahreswechsel kommt in vielen Regionen allerdings Karpfen auf den Tisch. Die Tradition ist auch in Osteuropa weit verbreitet.

Von dpa