Ansturm auf Mallorca – das sagen die NP-Leser

Hannover

In Deutschland registriert das Robert Koch-Institut (RKI) wieder dramatisch steigende Infektionszahlen – vor allem durch die britische Mutation. Und trotzdem wollen viele Deutsche ihre Osterferien auf Mallorca verbringen. Das halten NP-Leser in den sozialen Medien davon:

Udo B. kommentiert: „Wer weiß welcher Deal gemacht wurde das komischerweise vor Ostern nur Mallorca freigegeben wurde . Ein Absoluter Irrsinn ... Ich fürchte, diese Entscheidung wird uns bald um die Ohren fliegen.“ Ähnlich sieht das auch Frank G.: „Du darfst Zuhause bleiben. Checkt aber nicht jeder. Der Grund warum du nicht an die Ostsee darfst und nicht nach Mallorca sollst, ist der gleiche: Pandemie. Oder meinst du, das Virus macht Urlaub? Es sind Leute wie du, die mit ihrer Ignoranz immer wieder kaputtmachen, was andere aufbauen.“

Etwas Verständnis dagegen zeigt Beret G.: „Ich finde es nicht gut, jetzt nach Mallorca, aber ich kann die Menschen auch verstehen, dass sie raus wollen aus dem Chaos in Deutschland, in dem es nur Horrormeldungen gibt und die Impfungen stagnieren. Da locken eben Sonne und Entspannung - Schuld an dem Ganzen ist unser Staat, der es nicht auf die Reihe bekommt.“ Daniel R. befürchtet Schlimmeres: „Ich persönlich werde nicht fliegen, auch wenn ich könnte. Aber ich gönne das Jedem, der bisschen raus möchte, aber was erhoffen sich die Urlauber dort? Maskenpflicht überall!!! Leute, passt auf, was ihr da bucht, in 2-3 Wochen kann es sein, dass Malle wieder in Lockdown ist.“

Für Michael G. ist das alles sehr seltsam: „Ich finde das alles sehr zynisch. Die Festland-Spanier dürfen nicht auf die Inseln, aber die Deutschen fluten jetzt alles vor Ort. Das alles, während die Impfungen für die Personen, die da reisen werden, noch nicht mal in Aussicht gestellt werden können. Und bei der Wiedereinreise wird dann was genau unternommen? Spätestens jetzt passt da wirklich nichts mehr zusammen von dem, was diese realitätsfernen Politiker entscheiden.“

Deutlich entspannter sieht das dagegen Torsten M.: „Es wird doch niemand gezwungen, nach Mallorca zu fliegen. Wenn die Voraussetzungen für eine Reisewarnung nicht mehr vorliegen, muss diese Warnung aufgehoben werden. Würde man die Warnung trotzdem aufrecht erhalten, wäre die Empörung mindestens genauso groß, getreu dem Motto: die Regierung sperrt uns ein!“

Jürgen H. fragt sich: „Ist doch alles ein Witz. Nach einem Jahr haben alle gelernt, wie man sich und andere schützt. Es ist egal, wo man sich aufhält oder wie man sich verhält. Warum lässt man die Leute nicht innerhalb Deutschlands reisen?“

„Ich kann die Leute ja verstehen. Wir wollen auch gerne wieder verreisen. Nur ausbaden dürfen das die anderen...“, mein Kathrin G.

Von NP