Hannover

Bereits im Frühjahr mussten Friseure rund sechs Wochen schließen, und auch der zweite Lockdown für das Scheren-Handwerk geht nun schon in die sechste Woche. Seit dem 16. Dezember dürften die bundesweit 80.600 Betriebe ihre Dienste nicht mehr anbieten, am vergangenen Donnerstag allerdings machte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin der Branche Hoffnung auf baldige Öffnung. Natürlich hätten Kitas und Schulen höchste Priorität, aber danach? „Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müsste man dann bald die Friseure rannehmen“, so die CDU-Politikerin. Spätestens seit dieser Aussage stehen bei vielen Friseuren in Hannover die Telefone nicht mehr still. „Die Nachfrage ist extremer als beim ersten Mal“, sagt Susanne Dittrich, die den Salon „La Bella Passione“ neben dem Theater am Aegi führt, „ich vergebe ab dem 15. Februar wieder Termine und bin fast schon einen Monat ausgebucht.“ Dabei hat Dittrich in ihrem 100-Quadratmeter-Geschäft noch drei Kolleginnen.

Um 0,3 bis 0,5 Millimeter wachsen Haare täglich und die 48-Jährige findet, „es gibt weit Schlimmeres als ein paar Haare zu viel auf dem Kopf, doch „mir werden schon eine Menge fragwürdiger Angebote gemacht“. Ob Frau nicht mal spätabends in den Laden kommen könnte oder Dittrich ausnahmsweise zu einem Hausbesuch bereit sei, „für diese Art von Schwarzarbeit sind Menschen aller Gesellschaftsschichten willens, tief in die Tasche zu greifen. Für meine Mitarbeiterinnen und mich kommt sowas natürlich überhaupt nicht in Frage“, sagt Dittrich entrüstet: „Da wird um einen neuen Haarschnitt, eine Tönung oder Dauerwelle regelrecht gebettelt.“ Wenn es wieder losgehen kann, will Susanne Dittrich „gerne wie nach dem ersten Lockdown richtig ranklotzen“. Damals war sie „70 Stunden die Woche aktiv am Stuhl“, dieses Mal wird alles noch anstrengender, „weil wir nicht mehr unsere Stoffmasken, sondern medizinische Masken tragen müssen. Davor, die zehn Stunden am Stück tragen zu müssen, beim Waschen, Schneiden, Legen und Föhnen, davor haben wir richtig Bammel.“

Anzeige

Zehn Termine in einer Stunde vergeben

Seit gestern und ab dem 16. Februar vergibt Susanne Daubner wieder Termine, die ersten zehn waren binnen 60 Minuten weg, das Handy klingelte ohne Pause. „Die Lawine an Kunden, die so schnell wie möglich kommen wollen, wird sich noch höher auftürmen als nach dem ersten Lockdown“, sagt die Friseurmeisterin, seit 30 Jahren im Geschäft und mit zwei Mitarbeiterinnen und ab Februar sogar vier Azubis an der Podbi tätig: „Wir haben inzwischen auch eine Online-Terminvergabe, bei der sich Kunden selbst eintragen können. Das hilft uns gerade sehr.“ Sie wird die ersten beiden Montag nach mindestens acht Wochen Pause zusätzlich öffnen, die Sonnabend-Zeiten ausweiten. „Es wird ein Kraftakt, wieder alles in die Spur zu bringen“, ahnt Daubner, „aber Hauptsache, wir dürfen bald wieder loslegen.“ Daniela Müller ist seit 20 Jahren in der Oststadt selbstständig, sie glaubt, „dass wir erst Anfang März wieder öffnen dürfen. Die Schulen sind vorher dran“. Deshalb wartet sie mit ihrem Dreier-Betrieb noch mit der Terminvergabe und wappnet sich für den Ansturm: „Wenn der Tag feststeht, an dem unsere Branche weitermachen darf, hört hier das Telefon nicht mehr auf zu klingeln.“

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hundebesitzer müssen zehn Wochen warten

Der Radiosender NDR2 berichtete vor wenigen Tagen darüber, dass verzweifelte Friseur-Kunden im zweiten Lockdown dieser Dienstleistungs-Branche bei Hundefriseuren nachgefragt hatten, ob die sich ausnahmsweise auch mal um die Haare von Menschen kümmern könnten. „Ich schneide meinem Mann und meinem Sohn die Haare, aber einer Frau einen perfekten Bob zu schneiden, würde ich mir im Leben nicht zutrauen“, sagt Brigitte Herholz, seit 2012 mit ihrer „Fellfürsorge“ in Arnum selbstständig. Und ein gravierendes Problem käme noch hinzu: „Ich kann leider keine Neukunden mehr annehmen.“ Das Internet listet in der Region rund 60 Hundefriseure auf, aber die Branchenkennerin Herzholz sagt: „Die Zahl deckt den Bedarf bei weitem nicht. In meiner Ecke, also Hemmingen, Ricklingen, Döhren, Wülfel, Südstadt gibt es viel zu wenige Kollegen.“ Weil das Geschäft mit und für Hunde in Zeiten von immer mehr Alleinlebenden boomt.

Schnipp Schnapp: Im gleichnamigen Salon von Petra Münster ist Hund Gismo an der Reihe. Quelle: Dröse

„Früher liefen die Vierbeiner nebenbei mit, heute sind sie für viele die wichtigsten Lebensbegleiter und werden gehegt und gepflegt“, weiß Petra Münster vom Hundesalon „Schnipp Schnapp“ in Bothfeld. 38 Euro kostet der eine Stunde dauernde Fellschnitt bei einem Cocker-Spaniel, bei einem Großpudel sind es schon 90. „Die Besitzer geben das gerne aus, weil sie wollen, dass ihr Hund gesund ist und es ihm gut geht“, erklärt die 56-Jährige, „immer mehr Hunde schlafen schließlich direkt neben dem Frauchen mit im Bett.“ Neukunden nimmt Münster schon noch, aber die Wartezeiten sind gewaltig: „Im Moment acht bis zehn Wochen.“ Tendenz steigend.

400 tierische Kunden in Misburger Salon

400 tierische Kunden betreut Grazyna Tilgner in ihrem „ Hundesalon Chimalis“ in Misburg. Sie hat beobachtet, dass „sich in Zeiten des Lockdown immer mehr Menschen einen Hund anschaffen. um mal rauszukommen aus ihrer Wohnung“. Hunde, die regelmäßiger Pflege bedürfen, weil das Fell je nach Rasse schnell verklebt und verfilzt. „Ich könnte rund um die Uhr arbeiten“, sagt Tilgner. Macht sie natürlich nicht, aber weil sie über das Standardprogramm auch effilieren (ausdünnen), Handstripping und Pflegebäder anbietet, muss sich jetzt anmelden, wer 2022 drankommen will. „Für dieses Jahr bin ich komplett ausgebucht“, sagt die Hundefriseurin schon Ende Januar.

Als Brigitte Herholz ihre Ausbildung vor neun Jahren abgeschlossen hat, „war ein Hund noch ein Hund“. Sie stellt fest, dass „Hunde immer mehr vermenschlicht werden“. Für die wird was Schönes gekocht, denen wird vorgelesen, in die wird richtig investiert: Hundeschule, Hunde-Pysiotherapie und eben auch der Hundefriseur. „In diesem Bereich werde ich wohl nie mehr arbeitslos“, sagt die 60-Jährige, bevor es läutet. Der nächste Kunde steht schwanzwedelnd vor der Tür.

Von Christoph Dannowski