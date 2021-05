Hannover

Mal einen Tag lang oder stundenweise absichtlich dem Unterricht ferngeblieben, ist vermutlich nicht weiter tragisch. Wer jedoch häufig und regelmäßig fehlt und zudem Anzeichen einer psychischen Erkrankung erkennen lässt, gerät ohne Hilfe leicht ins schulische und soziale Abseits. Doch wie soll in Zeiten monatelangen Homeschoolings kontrolliert werden, ob ein Schüler tatsächlich schwänzt oder nur das WLAN spinnt?

Schon vor Beginn der Corona-Pandemie haben nach Schätzungen fünf bis zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in einem erheblichen Ausmaß gewohnheitsmäßig in der Schule gefehlt. Fachleute sprechen von Schulvermeidern. Burkhard Neuhaus, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, befürchtet, dass durch die Pandemie die Zahl der schulvermeidenden Kindern stark angewachsen ist.

Chefarzt: „Wollen vorbereitet sein auf die Welle“

„Wer schon vor der Pandemie sozial ängstlich war, der wird nach den langen Phasen des Homeschoolings Schule noch mehr meiden“, sagt Neuhaus. Wie die NP nun erfuhr, richtet die Klinik daher ab sofort eine Schulvermeiderambulanz ein. Der Chefarzt ist sicher: „Die niedergelassenen Fachärzte werden nicht alles abfedern können. Wir wollen vorbereitet sein auf die Welle, die auf uns zurollt.“ Nach Ansicht des Kinder- und Jugendpsychiaters sei schnelle Hilfe und eine erste Beratung für den Krankheitsverlauf entscheidend. Neuhaus: „Je später die Hilfe ansetzt, desto größer ist das Risiko einer Chronifizierung.“

Auf Nachfrage teilt die Stadt Hannover mit: „In 2020 sind die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, gegen die ein Bußgeldverfahren wegen Schulabsentismus eingeleitet wurde, deutlich zurückgegangen.“ Allerdings komme es auch erst dann zu einem Bußgeldverfahren, wenn Schüler dauerhaft dem Unterricht fernbleiben und die Interventionen seitens der Schule sowie des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) nicht greifen. Auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern spiele bei der Einhaltung der Schulpflicht eine wichtige Rolle.

„Keine Regeln“: Schulsozialarbeiterin kritisiert Kultusminister

Allerdings kann die Stadt nichts darüber sagen, wie während des fast fünfmonatigen Homeschoolings überprüft wurde, wer tatsächlich der Schulpflicht nachgekommen ist. „Die Überwachung der Schulpflicht obliegt ausschließlich den Schulen“, heißt es. Man gehe jedoch davon aus, dass für die Erfüllung der Schulpflicht andere Kriterien zugrunde gelegt werden mussten, als zu Zeiten des regelmäßigen Präsenzunterrichts.

Auch eine Schulsozialarbeiterin einer hannoverschen Brennpunktschule rechnet mit einer „Riesenwelle von Schulverweigerern“. Die Pädagogin unterscheidet dabei zwei Gruppen von Schwänzern: „Diejenigen, die Angst vor Mobbing oder grundsätzlich Ängste haben, vielleicht auch Angst, sich in der Schule mit Corona zu infizieren. Und die, die schon vor der Pandemie keine Lust mehr auf Schule hatten. Für diese Gruppe kam der Lockdown ganz gelegen. Sie wurden im Homeschooling gar nicht mehr erreicht, waren über Monate vom Radar verschwunden.“

Mammutaufgabe der Reintegration ins Schulsystem

Dass es überhaupt dazukommen konnte, kreidet die Expertin dem Kultusministerium an. „Es gab keine klaren, einheitlichen Regeln, was Lehrer tun sollen, wenn sie Schüler nicht erreichen. Bei der Nichtteilnahme an Videokonferenzen lässt sich leicht feststellen, wer schwänzt, aber wie soll das laufen, wenn Lehrer Wochenarbeitspakete aufgeben.“ Die Schulsozialarbeiterin weiß aus ihrer Schule, dass nicht alle Lehrkräfte täglich versucht hätten, Kontakt zu einschlägigen Schülern aufzunehmen. „Genau deshalb wären klare Vorgaben so wichtig.“ Es werde „sehr sehr schwer“, diese Schulschwänzer nun wieder in das System zu integrieren.

Von Britta Lüers