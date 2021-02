Hannover

???????? - acht Fragezeichen waren die Antwort auf meine Mail an Annika T. (32). Nach ihrem rätselhaften Verschwinden in Seelze am 10. Januar schickte ich ihr eine Nachricht. Ich bat Sie, die Dinge aus Ihrer Sicht darzustellen.

Acht Fragezeichen. Was das Verschwinden der Mutter von zwei kleinen Kindern angeht, sind noch viele Fragen offen. Es gibt aber auch ein paar Gewissheiten.

2016 lud Annika T. zu einer Pressekonferenz ein

Annika T. ist den Umgang mit Medien gewohnt. Als Sprecherin des Berufsverbandes erotische und sexuelle Dienstleistungen lud sie Medien Anfang Juni 2016 in ein Domina-Studio nach Vahrenwald ein. Unter falschem Namen übte sie zusammen mit der Domina Thalia heftige Kritik am damals geplanten Prostituiertenschutzgesetz. So kritisierte Annika T. das neue Meldegesetz. Das sei die indirekte Einführung eines Hurenausweises, meinte sie. Sie sprach sich auch gegen eine Kondompflicht für Freier aus. Sie organisierte in diesem Zusammenhang eine Demonstration am Kröpcke.

Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Vortäuschens einer Straftat. Sie hatte am Sonntagmorgen einen Notruf abgesetzt, der abrupt endete. Am Mittellandkanal in Seelze fanden die Beamten dann ihr Handy und blutbefleckte Kleidungsstücke. Das Blut stammte von Annika T. Sechs Tage später teilte die Polizei mit, dass die Frau kein Verbrechensopfer sei. Ende Januar schickte die 32-Jährige eine Mail an die Ortsfeuerwehr in Letter und sprach davon, dass sie „nach dem Überfall kopflos“ gewesen sei. Annika T. hält sich derzeit in Berlin auf.

Besuch des Jugendamtes stand bevor

Nach NP-Informationen stand Anfang Januar ein Besuch des Jugendamtes bei der Familie an. Die Sozialarbeiter wollten sich davon überzeugen, dass die beiden Kinder gut versorgt werden. Es war nicht der erste Besuch des Jugendamtes. Der Ehemann, Bernd T. (53), wusste nichts von dem Termin im Januar. Er wartet immer noch auf einen Kontakt zu seiner Frau.

Der Behördenbesuch war aber nicht das einzige Ungemach, der Annika T. drohte. So sollen zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Prostitution in Corona-Zeiten gegen sie anhängig sein. Es sollen hohe Bußgelder ins Haus stehen.

Sind der Frau die Dinge über den Kopf gewachsen? Dagegen spricht, dass sie sich im Dezember nach einer Wohnung für sich und ihre Kinder umgeschaut haben soll. Zumindest hat das jetzt ihr Mann erfahren. Und es gibt Hinweise, dass Annika T. immer wieder mal heimlich nach Berlin gefahren ist. Dort hat ihr Berufsverband seinen Sitz. Was wir nicht wissen: Welches Leben schwebt ihr in Berlin vor, das sie in Seelze nicht leben konnte?

Von Thomas Nagel