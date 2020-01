Anlieger fürchten Obdachlosen-Heim

HANNOVER

Gegen die geplante Obdachlosenunterkunft der Stadt im Zooviertel regt sich Widerstand bei Bewohnern des Stadtteils. Die Einrichtung führe zu einem Werteverlust von Immobilien, zu Verschmutzungen in der Umgebung und entwickele sich zu einem Treff von Trinkern.

Das sind einige Befürchtungen, die Anlieger am Montag in der Bürgerfragestunde gegenüber Stadt und Kommunalpolitik vorgetragen haben. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss in der vergangenen Woche den Kauf der Immobilie von der Stiftung Kinderheilanstalt und die Umwandlung in eine Obdachlosen-Unterkunft zugestimmt. Und auch der Sozialausschuss verabschiedete die Pläne einstimmig .

Unterkunft für 100 Menschen

Die Obdachlosenunterkunft ist in den Räumen des Schwesternwohnheims an der Kleefelder Straße geplant, neben Kongresszentrum und Stadtpark. Etwa 100 Obdachlose ließen sich nach Modernisierung und geringfügigem Umbau unterbringen, so die Stadt weiter.

Ob man bedacht habe, dass sich der Stadtpark in der Nachbarschaft befinde und dort eventuell eine Trinkerszene etablieren könne, wollte etwa Zooviertel-Bewohner Nils Tilsen wissen. Jost Schulz fragte nach Einsatzzahlen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Unterkünften vergleichbarer Größe.

Und eine Anliegerin fragte, wie die Stadt es verhindern wolle, dass Obdachlose die Bänke in der Nähe der Unterkunft in Beschlag nähmen und dort trinken würden. „Wie will die Stadt unsere Kinder schützen?“

Dezernentin sieht keine Gefährdung

Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf entgegnete , dass der Bauausschuss der federführende Ausschuss sei und sie deshalb keine Antworten geben könne, die Anliegen aber weitertragen werde.

Dann wurde sie aber grundsätzlich: „Ich sehe die Sicherheit nicht gefährdet, wenn wir Menschen, die in Not sind, Obdach bieten.“ Die Stadt sei gesetzlich, aber auch menschlich in der Pflicht, Menschen einen geschützten Raum zu geben, die kein eigenes Dach über dem Kopf hätten. Reaktion der Ausschuss-Mitglieder: zustimmendes Klopfen auf dem Sitzungstisch.

Lesen Sie mehr

Obdachlosenunterkunft für das Zooviertel

für das Sophienschule – Anwohner reichen Eilantrag gegen Neubau ein

Von Andreas Voigt