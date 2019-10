Kot-Schmierer aus der Oststadt vor Gericht

HANNOVER

Kotbeschmierte Hauseingänge in der List und in der Oststadt, in einem Fall auch im Stadtteil Mitte: Allem Anschein nach hat die Polizei den Täter dingfest gemacht, denn die Staatsanwaltschaft hat am heutigen Mittwoch Anklage gegen einen 48 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werden sechs Schmierereien zwischen April und Mai des Jahres vorgeworfen – ein DNA-Abgleich in der Datenbank vom Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen führte die Ermittler auf die Spur. Denn: Laut Staatsanwaltschaft ist der 48-Jährige bereits vorbestraft, wurde schon zu Geld-und Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

Ausscheidungen in Eimer und Kondome gefüllt?

In der Anklage wird formaljuristsisch der Vorwurf der Sachbeschädigung erhoben, in der Lebensrealität geht es um ekelige Kotschmierereien: Die Ausscheidungen soll er in Eimer und Kondome gefüllt und dann Eingänge, Fenster und Türen etwa in der Sedanstraße, Flüggestraße, Podbi sowie Berliner Allee zum Teil großflächig verschmutzt haben, so der Vorwurf. Auch das Stadtteilkulturzentrum Pavillon an der Lister Meile und das Diakonische Werk suchte der 48-Jährige heim. Die Fäkalien zu entfernen, sei zum Teil aufwendig gewesen, da sie unter anderem in Ritzen und Fugen von Häuserwänden eingedrungen seien, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Ermittlungen der Polizei dauern noch an

Seit Jahresbeginn registrierte die Polizei insgesamt etwa 20 Fälle von Kot- und Gülleschmierereien –zuletzt vor einer Woche. Ob sie auch dem Angeklagten zur Last gelegt werden können, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Einen Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht Hannover gibt es noch nicht. Die Hintergründe der Taten sind bislang völlig unklar.

Von Andreas Voigt