Angstforscher Bandelow: „Impfskeptiker haben ein Knick im Gehirn“

Hannover

Der nächste Jahreswechsel in der Corona-Pandemie steht bevor. Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie voll ist bei den Menschen nach fast zwei Jahren Pandemie noch das Reservoir der Angst?

Deutlich leerer als vor einem Jahr und das, obwohl die aktuelle Situation mit Omikron etwas anderes vermuten lässt. Ich denke, wir liegen aktuell bei einer Vier. Das Angstlevel der Menschen ist runtergegangen. Statt Angst empfinden viele nun eher Lethargie. Keiner weiß, was kommt und die Haltung, wir können eh nichts daran ändern, setzt sich fest. Das ist eine frustrierende Situation. Zugleich sind viele wütend auf die Ungeimpften.

Was passiert wenn das Reservoir der Angst, das nach Ihrer Theorie jeder Mensch in sich hat, irgendwann leer ist?

Die Menschen können sich an alles gewöhnen. Man kann auf Dauer nicht in ständiger Angst leben, das kostet zu viel Energie. Zu Beginn der Pandemie waren die Menschen sehr ängstlich, weil die Situation neu und unbeherrschbar erschien. Irgendwann gewöhnt man sich an die Gefahr, entwickelt fast eine gleichgültige Haltung. Das lässt sich auch in Kriegs- und Krisengebieten beobachten, ob in Kabul, wo täglich Anschläge drohen, oder damals im Zweiten Weltkrieg.

Aber birgt Gleichgültigkeit nicht auch eine tödliche Gefahr?

In Teilen schon, aber die Entwicklung ist andererseits auch gut, weil es die Menschen vor kompletter Verzweiflung schützt. Die Leute verlieren nicht komplett ihre Lebensfreude, auch wenn die derzeit bei den meisten deutlich verringert ist.

Weniger Angst vor dem Virus

Haben wir eigentlich vor Corona oder vielmehr vor der Gesamtsituation Angst?

Es ist beides. Wobei die meisten Menschen inzwischen weniger Angst vor dem Virus haben. Ungeimpfte haben eher Angst vor dem Impfstoff und möglichen Nebenwirkungen. Und sehr viele haben Sorge, dass das Leben mit Masken und vielen Einschränkungen immer so weitergeht, wir also unser altes Leben nicht mehr zurückbekommen.

Während die Angst tendenziell weniger wird, nehmen Gereiztheit, Wut und Corona-Müdigkeit zu. Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir unsere Gelassenheit verlieren?

Das sorgt für eine gewisse Polarisierung in der Gesellschaft. Impfskeptiker werden isoliert, ecken mit ihrer Haltung ständig irgendwo an. Dann haben wir noch den militanten Kern, der mit Fackeln vor Politikerhäusern aufmarschiert. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung. Es gab schon immer Menschen, die eher auf alternative Medizin geschworen haben, weil sie der Schulmedizin misstrauen – das ist ihr privates Problem. Das Misstrauen in die Impfstoffe ist jetzt ein Problem von uns allen, auch weil Impfgegner das Coronavirus total unterschätzen. Früher hätte man die eher belächelt, heute entzündet sich daran Wut. Dabei wäre es eigentlich so einfach: Wenn wir alle zusammenhalten würden, wären wir ein großes Stück weiter. Aber das klappt bei uns nicht.

Autogenes Training hilft nicht

Leider setzt die Dauerpandemie vielen auch psychisch zu. Wie schützt man sich davor?

Zunächst ist die Angst vor Corona eine reale Angst. Dagegen hilft kein Grüner Tee oder autogenes Training. Wir müssen vor dem Virus auch eine gewisse Form der Angst haben oder zumindest Respekt. Das Beste ist, einen gesunden Fatalismus an den Tag zu legen: Ich bin immer gut durchgekommen, ich werde auch jetzt gut durch diese Zeit kommen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern an das absehbare Ende denken. Wir müssen einfach lernen, die Pandemie mit ihren Widrigkeiten auszuhalten. Und mit Blick auf das neue Jahr gilt: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir haben es selber in der Hand und durch die Impfung auch wieder ein großes Stück Kontrolle zurückgewonnen. Leider greift die Kontrolle nicht wie erhofft, da es eine zu große Zahl von Impfskeptikern gibt.

Und was kann die Gesellschaft als Ganzes tun?

Auch um die Polarisierung nicht weiter zu befeuern, ist es das Wichtigste, die Menschen aufzunehmen. Das heißt: Freundschaftliche oder sogar familiäre Bande nicht aufzukündigen, nur weil jemand sich nicht impfen lassen will.

Wir sollen das stillschweigend hinnehmen?

Nein, aber ihnen die Hand reichen und verstehen, dass die meisten dieser Menschen nicht aus Bosheit handeln, sondern aus übergroßer Angst. Laut einer Forsa-Umfrage haben 74 Prozent der Ungeimpften große Angst vor Langzeitschäden. Das ist das Modell Joshua Kimmich, der inzwischen auch geläutert ist. Bei vielen ist das kein Mangel an Intelligenz, es gibt Ärzte, Pflegekräfte oder Lehrer, die in der Pandemie dennoch diese verirrte Meinung haben. Das ist ein Knick im Gehirn, der sie nicht logisch denken lässt. Wir müssen ihnen also helfen und sie vom großen Nutzen der Impfung überzeugen, auch wenn das nicht einfach ist.

Was genau passiert ihm Gehirn dieser Menschen?

Wir haben ein Angsthirn, das entwicklungsgeschichtlich sehr alt ist und ein entwicklungsgeschichtlich relativ junges Vernunfthirn, das Fakten ordnet und verarbeitet. In normalen Zeiten überlässt das Angsthirn dem Vernunfthirn den Vorrang. In Krisenzeiten übernimmt das Angsthirn die Kontrolle, weil es überfordert ist und reagiert instinktiv mit Angst und Flucht. Das sind Urängste, Menschen verfallen in archaische Muster, wenn sie sich bedrängt fühlen. Mit Blick auf die Impfung kann es auch die Angst vor dem Fortschritt sein.

Welcher Charaktertyp bringt die besten Voraussetzungen mit, um gut durch die Pandemie zu kommen?

Jeder Mensch, der klar und strukturiert denken kann, ist im Vorteil. Das hat wenig mit dem Intelligenzgrad zu tun.

Statt gesellschaftliche Gräben noch tiefer werden zu lassen, sollen wir Ungeimpften helfen, auf den Pfad der Tugend zu kommen. Kann das auch bei militanten Impfgegnern, die Politikern sogar mit dem Tod drohen, gelingen?

Die sind nicht zu erreichen. Das wäre so, als wenn man den Papst überzeugen möchte, aus der katholischen Kirche auszutreten.

Die Ausgangslage vor diesem Jahreswechsel ist eine vollkommen andere als im vergangenen Jahr, als die Impfkampagne gerade gestartet ist. Doch ein Großteil der Bevölkerung hat sich geimpft, geboostert, trägt Maske, hält Abstand und bekommt im Gegenzug doch nicht die ersehnte Belohnung. Was löst das in Menschen aus?

Die Solidarität geht flöten, auch bei den Klugen. Sie fühlen sich ein wenig als Verlierer, auch wenn sie das natürlich nicht sind, weil sie durch die Impfung besser geschützt sind. Trotzdem haben sie faktisch alles richtig gemacht und bekommen dennoch nicht die Kontrolle zurück. Das ist sehr frustrierend.

Verraten Sie mir zum Schluss: Wie ängstlich blicken Sie ins neue Jahr?

Gar nicht, ich bin zum Glück ein positiver Mensch. Im Sommer wird es wieder besser werden und vor allem hoffe ich auf die Impfpflicht. Die wird den Hering vom Teller ziehen. In anderen Ländern, etwa in Portugal, wird es ohne Impfpflicht gelingen, bei uns leider nicht. Ich sehe das wie mit der Gurtpflicht oder der roten Ampel. An beides halte ich mich und fühle mich davon dennoch nicht in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt.

Von Britta Lüers