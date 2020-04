Angst-Umfrage: Immer die Fakten checken

Hannover

In der Krise zeigen sich bisweilen die Unterschiede. Während der eine panisch wirkt und zu Aktionismus neigt, stecken die anderen den Kopf in den Sand. Dritte bleiben dagegen so stoisch gelassen, dass es weh tut. Gut fahren meistens jene, die die Lage ernst nehmen, aber nicht resignieren: Immer auf Sicht fahren und die Fakten checken – irgendwann taucht schon ein Licht auf.

Gelassener Umgang mit der Corona-Krise

Offensichtlich neigen wir Deutschen zur letzteren Kategorie. Zumindest ist das ein Ergebnis der alljährlichen Umfrage zu den Ängsten, die uns Bundesbürger beschäftigen. Das Überraschende: Trotz aller Einschränkungen, aller Horrornachrichten und Unwägbarkeiten gehen wir mit der Corona-Krise erstaunlich cool um. So stieg die Angst vor einer Erkrankung lediglich um sechs Punkte – und liegt immer noch auf den zweitniedrigsten Wert seit 1992. Mehr schon beschäftigt die Wirtschaftsmacht Deutschland die Sorge vor einer Rezession – wobei: Angst um den eigenen Job haben bislang nicht mehr Menschen als im Vorjahr. Auch das überrascht.

Angst als Nährboden für Populisten

Sicher: Das Ergebnis ist nicht mehr als eine Momentaufnahme, und sollte die Krise noch lange anhalten, wird auch bei uns die Sorge steigen. Noch regiert aber die Besonnenheit – und das ist ein gutes Zeichen. Denn Angst ist der Nährboden für Populisten und Verschwörungstheoretiker. Bleiben wir also wie wir sind – dann müssen wir uns auch vor denen nicht fürchten.

Von Harald Thiel