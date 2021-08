Angriff mit Bierglas: Schlimme Schlägerei in einer Bar in Hannover

Hannover

Üble Schlägerei in einer Bar in Hannover: Dort ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann (23) schwer verprügelt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer mit einem Bierglas niedergeschlagen. Der 23-Jährige wurde verletzt.

Zeugen der Auseinandersetzung in einer Bar an der Nikolaistraße (Mitte) wurden zufällig Polizisten, die gerade dabei waren, in Gaststätten, Clubs und Restaurants die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Gegen 1 Uhr wurden die Beamten auf die Schlägerei in dem Lokal aufmerksam.

Opfer wird am Boden mit Tritten traktiert

Der 23-Jährige wurde von einem Mann (22) angegriffen und mit dem Bierglas attackiert. Daraufhin ging das Opfer zu Boden. Anschließend wurde der Geschädigte weiter mit Tritten traktiert.

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen fest. Als weitere Tatverdächtige wurden zwei 23-Jährige und ein 26-Jähriger ermittelt. Sie alle dürfen sich auf Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung einstellen.

Von Britta Mahrholz