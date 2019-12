Hannover

Fahndung nach Schläger-Trio: Die Polizei hat am Freitag die Fotos von drei unbekannten Männern veröffentlicht, die am 30. Mai 2019 in der Straßenbahn auf einen Fahrgast (20) losgegangen waren. Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera in der Bahn.

Der 20-Jährige war gegen 3 Uhr am Himmelfahrtstag in einer Straßenbahn der Linie 6 Richtung Nordhafen unterwegs. Ihm gegenüber saß eine Gruppe von bis zu zehn Personen. Aus der Gruppe heraus wurde der junge Mann nach Angaben der Polizei zunächst beschimpft.

Im weiteren Verlauf wurde er von den Gesuchten unter anderem unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Das Opfer versprühte Tierabwehr-Spray, sodass die Täter von ihm abließen. Sie verließen die Bahn an der Haltestelle „Kinderkrankenhaus auf der Bult“ entlang der Straße Bischofsholer Damm. In welche Richtung sie gingen, ist unbekannt.

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Zeugen, die ihm dem Mann zu Hilfe kamen, blieben unverletzt.

Dass die Polizei erst mehr als ein halbes Jahr nach der Tat mit der Fahndung an die Öffentlichkeit geht, hat einen Grund: „Alle anderen Ermittlungsansätze haben zu keinem Ergebnis geführt“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Eine Fahndung mit der Veröffentlichung von Fotos sei „das letzte Mittel“. Um die Bilder veröffentlichen zu dürfen, „wurde ein richterlicher Beschluss erwirkt“, so die Sprecherin.

Und so werden die Angreifer beschrieben: Einer der Gesuchten war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen. Er hat braune Haare, deren Seiten rasiert sind. Außerdem trug er einen Dreitagebart.

Sein Komplize trug eine braune oder dunkelgraue Weste, einen schwarzen Pullover oder ein langärmeliges Hemd, eine blaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Er hat schwarze, lockige Haare mit rasierten Seiten (Undercut) und einen Oberlippenbart.

Der dritte Gesuchte hatte eine dunkle Hose, ein schwarzes Hemd und eine auffällige gelbe Daunenjacke an. Er hat lange schwarze, nach hinten gegelte Haare. Die Seiten sind rasiert (Undercut).

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 05 11/109 32 17 entgegen.

