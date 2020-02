Angeschossener Mafia-Boss in der MHH: Polizei meldet Festnahme

Podgorica/Hannover

Bei dem Angriff in einer Ortschaft der Hauptstadt Podgorica soll Igor K. nach bislang noch unbestätigten Berichten von sieben Projektilen getroffen worden sein, seine schweren Verletzungen werden derzeit in der MHH behandelt. Nun gab es in dem Fall eine erste Festnahme: Das montenegrinische Portal Vijesti.me meldet, dass Dragiša B. verhaftet wurde. Er hatte seine Fingerabdrücke an einer Flasche hinterlassen, die mit Benzin gefüllt war. Damit soll das Tatfahrzeug angesteckt worden sein.

Bereits kurz nach der Tat hatten sich ein Polizeisprecher gegenüber Vijesti.me optimistisch gezeigt: „Diejenigen, die das Auto angezündet haben, haben mehrere Fehler gemacht. Sie haben einige Spuren hinterlassen.“ Die Beamten sollen laut des montenegrinischen Portals auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein M- 70-Gewehr, gefunden haben. Die Waffe ähnelt im Aufbau der russischen AK 47 Kalschnikow.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Dragiša B. wird nun von den Ermittlungsbehörden die Beteiligung an einem versuchten Mord zur Last gelegt, er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Behörden bezeichnen Dragiša B. als Helfer, er wird dem Kavač-Clan zugerechnet, der sich eine blutige Fehde mit dem Škaljari-Clan von Igor K. liefert. Doch wer war der Schütze, wer hat das Fahrzeug gefahren und gab es einen Auftraggeber? Gestern soll ein Verdächtiger befragt worden sein, der allerdings danach wieder entlassen wurde.

Mehrere Medien in Montenegro und Serbien berichten, dass die Polizei auch in einem anderen Fall weiter gekommen ist. Es soll eine heiße Spur zum Mörder von Šćepan R. geben, der am 13. Februar im Küstenort Herceg Novi erschossen wurde. Der 38-Jährige, der dem Kavač-Clan angehören soll, wurde von zwei Unbekannten vor seinem Haus erschossen. Sein Bruder Duško R. wurde 2017 bei einer Bombenexplosion schwer verletzt, verlor beide Beine. Niko R., der Vater der beiden Männer, wurde im Sommer 2017 erschossen.

Weiterer Mord im Clan-Krieg

Erst am Montagabend gab es in der montenegrinischen Kleinstadt Cetinje einen weiteren Mord – auch hier deutet viel auf einen Zusammenhang mit dem Klan-Krieg hin. Andrija G. (30) wurde durch mehrere Kugeln getötet, zu welchem Clan er gehören könnte, ist laut den montenegrinischen Medien aber noch unklar. Seit 2014 tobt zwischen dem Škaljari-Clan und dem Kavač-Clan ein erbitterter Krieg, dem mehr als 40 Personen zum Opfer gefallen sein sollen. Anschläge gab es auch in Österreich, Serbien und Griechenland.

Von Mandy Sarti, Britta Lüers