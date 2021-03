Hannover

Hannovers Angler laufen Sturm gegen die CDU-Kandidatin fürs Regionspräsidenten-Amt, Christine Karasch. Obwohl sich die Mehrheitsparteien der Region inzwischen gegen pauschale Nachtangelverbote ausgesprochen haben, sperrt sich die derzeitige Umweltdezernentin der Region dagegen, die Verbote aus dem Entwurf für das geplante Schutzgebiet zwischen Hannover und Neustadt zu streichen. Stattdessen soll das Land jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Ein Vorgehen, das bei der Regions-SPD auf mehr als Verwunderung stößt.

Ende Januar gab Karasch ihre Kandidatur fürs Amt der Regionspräsidentin bekannt. Damals wurde sie vorgestellt als Verwaltungsbeamte, „die zusammenführen kann“. Den Anglern zeigt sie jetzt jedoch ihre harte Seite. „Wir sind einfach nur schockiert“, sagt der Vizepräsident des Anglerverbands, Heinz Pyka.

Derzeit plant die Untere Naturschutzbehörde der Region im Zusammenhang mit der Ausweisung von FFH-Schutzgebieten Angelverbote im nördlichen Bereich der hannoverschen Leine bis Neustadt. „Wissenschaftlich nicht begründet und unverhältnismäßig“ nannte der Anglerverband die angedachten Verbote. Sie sollen etwa den Biber schützen, der sich unter Präsenz der Angler an der Leine in den letzten 20 Jahren prächtig ausgebreitet hat. Auch die Teichfledermaus soll mit den Verboten geschützt werden. „Die dazu herangezogene Studie zählt gerade einmal 25, teils minimal Schädigungen von Fledermäusen binnen 29 Jahren aus drei Ländern ohne nachvollziehbare Belege auf. Auf dieser Basis Angelverbote abzuleiten ist einfach nicht zulässig.“

Politik lehnt Angelverbote ab – Behörde reagiert verschnupft

Bei der Unteren Naturschutzbehörde trafen diese Argumente auf wenig Gehör, deshalb suchten die Angler der 16 betroffenen Vereine das Gespräch mit den Regionsparteien – die letztlich über die Verbote entscheiden. Mit Erfolg: Die SPD-Regionsfraktion sprach sich vergangene Woche gegen ein Nachtangelverbot aus. Auch die CDU lehnte „pauschale Angelverbote“ ab. Beide stellten sich hinter den Kompromiss-Vorschlag der Angler: Das Absenken der Rutenspitze unter Wasser. So wäre es unmöglich, dass Fledermäuse in die Schnur fliegen.

Karasch reagierte jedoch verschnupft – das Absenken der Ruten reiche aus ihrer Sicht nicht für den Naturschutz. Und: Die SPD habe mit ihrem deutlichen Ablehnen der Angelverbote das weitere Verfahren blockiert, teilte sie dem Anglerverband per Mail mit. Um das weitere Vorgehen abzustimmen, werde man sich nun an das Umweltministerium des Landes wenden, das als Aufsichtsbehörde die Schutzgebietsverordnungen ohnehin abschließend abnickt – oder nicht.

Soll das Verfahren der Politik entzogen werden?

Soll das Verfahren der Regionspolitik so entzogen werden? Das befürchten zumindest die Angler. „Frau Karasch möchte offenbar mit aller Macht ihre Angelverbote durchsetzen“, sagt Jan Schiffers, Sprecher der betroffenen Angelvereine an der Leine. Der Anglerverband hat sich inzwischen an die Landespolitik gewandt und unter anderem bei den CDU-Ministern um Hilfe von oben gebeten.

Irritiert reagiert auch die SPD. „Wir finden das Vorgehen von Frau Karasch sehr ungewöhnlich und fragen uns, ob das mit dem Regionspräsidenten abgestimmt ist“, sagt Silke Gardlo, Fraktionsvorsitzende der Regions-SPD. „Dass eine Region Hannover nicht in der Lage ist eine Vorlage zur Schutzgebietsverordnung zu fertigen und sie stattdessen ans übergeordnete Ministerium weiterreicht, ist recht abenteuerlich.“ Letztlich lande der Entwurf ohnehin auf dem Tisch der Politik – die darüber abstimmt. „Wenn sie mit Verbot ist, werden wir einen Änderungsantrag stellen und schauen, ob wir eine Mehrheit bekommen.“

Gegen Nachtangelverbote haben sich neben der SPD auch die FDP und die AfD ausgesprochen. Die CDU versucht dagegen zwischen ihrer Präsidentschaftskandidatin und den Anglern zu vermitteln: Man bedaure den Verlust an Gesprächskultur, so Fraktionschef Bernward Schlossarek: „Auch um eine politische Mehrheit zu finden, müssen wir an einen Tisch zurück.“

Von Simon Polreich