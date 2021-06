Angelverbote: Verwaltung will Last-Minute-Kompromissvorschlag machen

Hannover

In Sachen Angelverbote kommt die Region nicht zur Ruhe. Das zeigte sich erneut im jüngsten Umweltausschuss. Jetzt soll ein Kompromissvorschlag der Verwaltung die Wogen glätten.

Zwischen Hannover und Stöckendrebber (Neustadt) soll ein Naturschutzgebiet entstehen – nach Vorstellung der Regionsverwaltung mit streckenweisen Nachtangelverboten. Bislang zumindest. Das von der Verwaltung angeschobene Thema ist in der Politik längst umstritten, die Angler fühlen sich als „Bier trinkende Umweltstörer“ missverstanden. Um Politik und Verwaltung die wichtige Arbeit der Angler für den Umweltschutz näher zu bringen, hatte Daniel Farnung (FDP) beantragt, die Vorsitzenden der betroffenen Angelvereine aus Hannover und Luthe einzuladen. Sie sollten unter anderem über ihren Einsatz bei Renaturierungs-, Gewässer- und Artenschutzvorhaben berichten – und damit auch bislang weniger beachtete Umweltprojekte in den Fokus rücken.

Falsches Datum führt zu langer Debatte

Der Komplex ist heikel und – weil die Behördenleiterin und Angelverbot-Verfechterin Christine Karasch CDU-Kandidatin fürs Regionspräsidentenamt ist – längst Wahlkampfthema. So wurde bereits über einen Formfehler im FDP-Antrag (ein falsches Datum war genannt) ausgiebig diskutiert. Der Antrag wurde schließlich zugelassen – um dann abgelehnt zu werden. Stattdessen folgte man dem Vorschlag von SPD und CDU, das nun alle vom Naturschutzgebiet betroffenen Verbände – und nicht nur die Angler – vom Gremium besucht werden.

Derweil läuft der Verwaltung die Zeit davon. Jahrelang blieb die von der EU geforderte Ausweisung von „Flora-Fauna-Habitaten (FFH)- und Vogelschutzgebieten“ liegen. Das könnte Niedersachsen teuer zu stehen kommen: Aus Brüssel drohen Strafzahlungen, weil das FFH-Naturschutzgebiet immer noch nicht steht – egal ob mit oder ohne Angelverbot. Den Druck bekam zuletzt auch die Region zu spüren: Das niedersächsische Umweltministerium setzte eine Deadline bis zu den Sommerferien im Juli.

Abgestimmt werden konnte über das neue Naturschutzgesetz in der jüngsten Sitzung aber immer noch nicht, weil die Verwaltung den Punkt von der Tagesordnung nahm. Statt der bislang angedachten Verbotszonen will man noch einen Kompromissvorschlag für die Angler erarbeiten. Kritik kam im Vorfeld auch von der Stadt Wunstorf an den „unverhältnismäßigen“ Verboten, für die aus ihrer Sicht „eine ausreichende Entscheidungsgrundlage fehlt“.

Über den „Last-Minute-Kompromiss“ soll dann in einer eigens anberaumten Sitzung, kurz vor der Sommerpause, am 13. Juli abgestimmt werden. Wie der Kompromissvorschlag aussehen könnte, ist auch bei der Politik bislang nicht bekannt.

Der Anglerverband Niedersachsen (AVN) kritisierte ebenfalls die „wissenschaftlich nicht begründeten Verbote“ und hat seinerseits bereits das Absenken der Rutenspitze unter die Wasseroberfläche vorgeschlagen, um zu verhindern, dass Fledermäuse beim Nachtangeln in die Schnüre fliegen. Dies werde in anderen Kommunen anstelle von Angelverboten praktiziert, so der AVN.

Von Simon Polreich