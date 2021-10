Angeklagter will Freundin im Eifersuchtswahn aus dem vierten Stock werfen

Hannover

Manchmal entscheidet sich das Leben innerhalb von Sekunden. So wie bei Verena Mladovic (50, Name geändert) in der Nacht zum 6. Juni 2020. Kopfüber hing sie mit dem gesamten Oberkörper über dem Balkon im vierten Stock in Mittelfeld. Herunter gedrückt von ihrem eifersüchtigen Freund Nemanja N. (35).  Am Freitag sagte die Frau im Amtsgericht aus: „Ich dachte, das war´s.“

Der Angeklagte muss sich wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Er hatte sich in der Tatnacht in einen Eifersuchtswahn hinein gesteigert. Über Stunden peinigte er seine Freundin mit Schlägen und Todesdrohungen. Zum Prozessauftakt schwieg er. Dabei hätte er eine Menge zu sagen. Die Aussage seiner Ex begleitete er wortreich untermalt mit zahlreichen Unschuldsgesten.

Rettender Einfall bewahrte Zeugin vor dem Tod

Als sie in Todesangst minutenlang in das zwölf Meter tiefe Nichts schaute, hatte Verena Mladovic den rettenden Einfall. Sie redete. Zuerst sprach sie ihren Peiniger auf Gott an. Er sei religiös, begründete sie die Idee. „Da fing er an, über Gott zu schimpfen.“ Dann sprach sie über seinen Sohn, den er sehr liebe, und nach so einer Tat nie wieder sehen werde. „Da hat er aufgehört.“

Doch das Martyrium war damit nicht beendet. In ihrer Angst fuhr sie mit dem Angeklagten am nächsten Morgen in ihre Wohnung in Mitte. Sie traute sich nicht, sich einzuschließen und die Polizei anzurufen. Ihre Angst blockierte den Verstand. „Er drohte damit, die gegenüberliegende Tankstelle anzustecken“, erzählt die Frau mit den blondierten Haaren.

Revolver vor das Gesicht gehalten

Stunden später hielt er ihr einen geladenen Revolver vor das Gesicht. Auf die Frage, was sie gefühlt habe: „Man fühlt nichts. Ein unglaubliches Nichts.“ Die Frau hatte mit dem Leben abgeschlossen. Nur weil sie ihren Peiniger überzeugen konnte, dass ihre jugendliche Tochter schwer erkrankt sei, ließ er sie frei. „Ich musste ihm versprechen, zurückzukommen. Um alles zu klären.“ Um ihn in Sicherheit zu wiegen, gab sie ihm noch einen Abschiedskuss. Die Zeugin erzählt das so, als schäme sie sich für diese „Zärtlichkeit“.

Nemanja N. sitzt in Untersuchungshaft. Er hat keinen festen Wohnsitz und kein Aufenthaltsstatus. Eigentlich hätte er wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht stehen müssen. Aber der Staatsanwalt geht von einem strafbefreienden Rücktritt aus. Schließlich hat er ja seine Freundin nicht aus dem vierten Stock geworfen, obwohl er dazu in der Lage war.

Seit dem 5. Juni 2020 leidet die Frau unter Angstzuständen, Schlaflosigkeit und Albträumen. Sie hat eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Dabei hat sie Gewalt schon in jungen Jahren erlebt. „Ich komme aus dem Krieg. Ich habe gesehen, wie Menschen gestorben sind“, erzählt sie mit einer gewissen Fassungslosigkeit über ihre posttraumatische Belastungsstörung. Es ist das Eine, Menschen sterben zu sehen. Und das Andere, dem Tod selbst ins Auge zu blicken. Urteil am 29. Oktober

Von Thomas Nagel