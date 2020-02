Angeklagter missbrauchte Elfjährige – Bewährung

Hannover

Mit mehr als einem Bein stand Khudai-Berdi R. (22) im Gefängnis. Doch am Mittwoch ist er im Landgericht Hannover nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Jugendrichter Stefan Lücke verurteilte den Flüchtling aus Afghanistan zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. R. hatte den schweren sexuellen Missbrauch und das Herstellen von kinderpornografischen Fotos gestanden. Der junge Mann hatte eine Elfjährige in Langenhagen vier Mal missbraucht und sie beim Sex gefilmt.

„Die Schwere der Schuld gebot eine Jugendstrafe“, so der Richter. Besonders die letzte Tat am 20. Oktober 2018 sei abscheulich gewesen. „Das Opfer wurde zu einem reinen Sexualobjekt herabgewürdigt“, heißt es im Urteil.

R. filmt das Kind beim Sex

Nachdem R. das Kind missbraucht hatte, ließ er einen Kumpel ran. Und das Ganze filmte er auch noch. Schon bei der ersten Tat am 1. September ließ er einen Freund zuschauen. Das Verfahren gegen die beiden Mittäter wurde eingestellt. Sie wussten nicht, dass das Mädchen erst elf Jahre alt war. Zumindest saß ein Kumpel zusammen mir dem Angeklagten drei Monate in U-Haft.

Bei Khudai-Berdi R. war das anders. Er habe in Kauf genommen, dass die Schülerin auch jünger als 14 Jahre sein könne. Die Mutter (36) hatte ausgesagt, dass ihre Tochter zur Tatzeit älter wirkte.

Täter und Opfer hatte sich per Whatsapp kennengelernt. Eine Freundin hatte die Nummer des Angeklagten an die Elfjährige weitergegeben. „Sie hatte sich in den Angeklagten verliebt“, stellte der Richter fest. Diese „Liebe“ blieb für die Familie des Mädchens nicht ohne Folgen. Als der Missbrauch bekannt wurde, musste das Opfer mit Suizid-Absichten in die Psychiatrie. Es lebt jetzt in einer betreuten Wohngruppe.

Geständnis und keine Vorstrafen

Es sei aber nicht klar, ob die Herausnahme aus der Familie nicht auch mit dem problematischen Umfeld des Kindes zusammenhänge, stellte Richter Lücke fest. Bei dem Angeklagte stellte er eine Reifeverzögerung fest, so dass R. nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Er kam mit 14 Jahren als unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Also zu einem Zeitpunkt, in dem junge Menschen ein stabiles Umfeld benötigten.

Da er sich integriert habe (gute Deutsch-Kenntnisse, festes Einkommen), könne die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Zumal der junge Mann keine Vorstrafen habe und ein volles Geständnis abgelegt hatte.

