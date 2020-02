Die Behandlung des Mafia-Mitglieds Igor K. in der MHH hat die Landespolitik erreicht. Der Fraktionschef der CDU, Dirk Toepffer, und der innenpolitische Sprecher der FDP, Marco Genthe, sprechen von einem schweren Image-Schaden für die Klinik. Und in einer Anfrage an die Landesregierung will die FDP wissen: Bezahlt der Patient die Behandlung mit schmutzigem Geld?