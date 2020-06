Angeklagter (23) ergaunert hohen Kredit von Freundin

Hannover

Sie haben miteinander gekocht, gefeiert und nachts ein bisschen Spaß gehabt. Doch die Liebe der beiden Paare währte nur einen Sommer lang. Am Mittwoch trafen sich die jungen Leute im Amtsgericht Hannover wieder. Granit D. (23) musste sich wegen Betruges und Urkundenfälschung verantworten.

Er soll sich von einer Freundin 42.500 Euro geliehen haben. Er hatte nie die Absicht, das Geld zurück zu bezahlen, heißt es in der Anklage. Sein Anwalt erklärte: „Mein Mandant hat nie Geld erhalten oder weitergegeben.“ Später wird er dem Opfer, einer Studentin (24), Eifersucht als Motiv für die Anschuldigung unterstellen.

Unbekannter erhielt 12.000 Euro

Klar ist, bei einer Bank in Hannover unterzeichnete die junge Frau im Oktober 2018 einen Kreditvertrag in Höhe von 42.500. Unter Tränen schilderte sie, wie sie der Angeklagte überredet hatte: „Bis Dezember brauche ich Geld. Du rettest mein Leben.“ Welche Probleme der Hartz-IV-Empfänger hatte, wusste die Studentin nicht.

Anfangs seien nur von 10.000 Euro die Rede gewesen. „Ich wollte ihm helfen“, erklärte das Opfer. Und mit tränenerstickter Stimme schickt sie hinterher: „Ich bin so blöd gewesen.“ Denn als das Geld auf ihrem Konto war, standen da die viel höhere Summe. „Ich habe gar nicht realisiert, dass das mein Konto ist“, sagte die junge Frau. Auch die Kredit-Unterlagen habe sie nicht gelesen. Als Granit D. das Geld hatte, übergab er etwa 12.000 Euro sofort an einen Unbekannten. Der Kredit wurde nur möglich mit gefälschten Einkommensbescheiden auf den Namen der Studentin. Gefälscht von Granit D.

Widersprüche in der Aussage des Opfers

Gestützt wurde die Aussage der Studentin von ihrer Freundin, der Ex des Angeklagten. Der vierte Mann im Bunde, der Ex des Opfers und der beste Freund des Angeklagten (22), meinte zu dem Kredit: „Das ist Blödsinn. Das gab es nicht.“ Er sei auch bei keiner Geldübergabe am Aegi dabei gewesen.

So betroffen sich die Studentin zeigte, so zahlreich waren die Widersprüche in ihren Aussagen. So ließ sie in zehn polizeilichen Aussagen die intimen Beziehungen innerhalb des Freundeskreises unerwähnt. Auch über die Modalitäten des Vertragsabschlusses ging bei ihr einiges durcheinander.

Bewährung für den Angeklagten

Am Ende glaubte Richterin Sabine Mzee den beiden Zeuginnen. „Die junge Frau war mit dem Vorgang total überfordert“, sagte sie. Dieser Eindruck drängte sich im Gericht auf. „Da war eine sehr große Portion Naivität im Spiel“, so Richterin Mzee. Auch das ist zweifellos. Insgesamt habe die Zeugin aber einen so komplexen Vorgang geschildert, den man sich nicht ausdenken könne. Granit D. bekam eine Bewährungsstrafe von vier Monaten. Und er muss dem Opfer das Geld zurückzahlen.

Von Thomas Nagel