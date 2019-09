Angeklagte sorgt für höhere Bestrafung

HANNOVER

Habibe A. (32) wollte unbedingt eine heile Familie. Doch dieses Festhalten an ihrem Traum führte sie am Dienstag auf die Anklagebank im Amtsgericht Hannover. Die Mutter von zwei Kindern wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 90o Euro (90 Tagessätze) Geldstrafe verurteilt.

Im Oktober 2018 hatte sie den Vater ihrer Kinder des Drogenhandels bei der Polizei bezichtigt. In der Gerichtsverhandlung widerrief sie ihre Aussage. Also hatte sie sich entweder der falschen Verdächtigung oder der Falschaussage schuldig gemacht.

Hiebe statt Liebe

Am Dienstag gab es den Widerruf der Lüge. „Ich habe für ihn vor Gericht gelogen, um ihn zu schützen“, sagte sie zu Richter Michael Stüber. Der Vater ihrer Kinder habe mit Drogen gehandelt. Die arbeitslose Frau meinte, dass sie in einer sehr „krankhaften Beziehung mit ihrem Ex“ gelebt habe. „Ich wollte unbedingt eine Familie mit ihm.“ Doch anstatt Liebe gab es Hiebe.

So auch im Herbst 2018. Ihr Ex hatte die Wohnungstür kaputt geschlagen, die Angeklagte verprügelt. Die Polizei fand in der Wohnung eine Feinwaage. Der vielfach vorbestrafte Vater sagte, dass er die zur Portionierung seiner Drogen brauche – selbstverständlich nur zum Eigenkonsum. Für die Straftaten wurde er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Und dann erfolgte die Anzeige seiner Ex wegen Drogenhandels.

Haftstrafe in Geldstrafe umgewandelt

Kuriosum am Rande: Die Angeklagte sorgte mit ihrem Geständnis für eine höhere Bestrafung. Denn die Falschaussage wiegt strafrechtlich höher als eine falsche Verdächtigung. Als sie vom Richter hörte, dass ihr für das Lügen vor Gericht eine Mindeststrafe von drei Monaten Gefängnis drohe, schreckte sie auf: „Aber ich habe Kinder. Geht nicht auch eine Geldstrafe?“ Nun gut, die Haftstrafe wäre zur Bewährung ausgesetzt worden. Aber der Richter wandelte die Mindeststrafe in eine entsprechende Geldstrafe um.

Und so ganz scheint es mit der „krankhaften Beziehung“ auch nicht vorbei zu sein. Im Juni habe ihr Ex sie mit dem Messer zwei Mal ins Bein gestochen. Richter Stüber merkte auf. Doch eine Anzeige erstattete die Angeklagte nicht. „Ich war total betrunken, mein Ex meinte, dass ich mich ins Bein gestochen habe“, erklärte die Mutter.

Doch seit diesem Tag hat die Familienhilfe ein Auge auf diese Familie. Und im November muss Habibe A. erneut gegen ihren Ex aussagen, wenn er wieder vor Gericht steht.

Von Thomas Nagel