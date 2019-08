Hannover

Das letzte Rendezvous in diesem Sommer wird so meisterlich wie sein Stargast: Andreas Toba, der am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin Gold am Reck und im Mehrkampf geholt hat. Dazu wird es zum Abschluss ein großes Feuerwerk geben. Alles zum letzten Rendezvous in diesem Jahr in unserem Liveblog.

Unser letztes Rendezvous 2019 beginnt. Der Stadtpark ist schon gut gefüllt, das Wetter ist perfekt und wir haben ein tolles Abschluss-Programm. Die Highlights:

Der hannoversche Turner Andreas Toba kommt auf unsere Bühne. Am Wochenende hat er erst bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin Gold geholt, heute schmeißen wir seine Meisterfeier in seiner Heimatstadt.

Außerdem geht unsere OB-Wahlkampfarena in die finale Runde. Heute stellt sich SPD-Kandidat Marc Hansmann vor.

Und am Ende gibt es noch ein großes Abschluss-Feuerwerk. Kommt vorbei, wir sind bis 22:30 Uhr hier!



Von NP