HANNOVER

Das letzte Rendezvous in diesem Sommer wird so meisterlich wie sein Stargast: Andreas Toba, der am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin Gold am Reck und im Mehrkampf geholt hat. Jetzt ist er zurück in seiner Heimatstadt Hannover – und einer seiner erster Stopps wird im Stadtpark sein. Dort empfangen wir ihn heute auf der NP-Bühne – und haben einige Überraschungen.

Unter anderem wird es ein von der Hannoverschen Volksbank gezündetes Feuerwerk geben. Das steigt zwar jedes Jahr am Ende des Rendezvous-Finaltags, doch in diesem Jahr möchten wir die ein oder andere Rakete unserem hannoverschen Turn-Star widmen.

Recke Timo Kastening beim Rendezvous Quelle: Frank Wilde

Sportlich wird es auch mit den Recken. An jedem Donnerstag kamen Spieler der TSV Hannover-Burgdorf zum Rendezvous-Bühnentalk mit NP-Moderator Christoph Dannowski, diesmal sind es Joshua Thiele und Ivan Martinovic.

Für die Musik sorgen die Toto-Revival-Band Turning Point und die The-Voice-Sängerin Diana Babalola.

Meisterlich soll auch das Wetter werden: 25 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst für Hannover – und es soll trocken bleiben. Die perfekten Bedingungen für ein Rendezvous-Finale. Denn wir haben auch schon bei 40 Grad und im Regen gefeiert.

Tschüss, bis nächstes Jahr: Thomas Hermann (v.l.), Sabine Tegtmeyer-Dette, Mathias Winkelhake, My Bui Minh und Christoph Dannowski. Quelle: Frank Wilde

Toll war es aber bei jedem Wetter. Zehntausende Menschen haben mit uns fröhliche Sommer-Sonntage und -Donnerstage im Stadtpark verlebt. Dabei waren auch bekannte Personen: Prominente wie Heinz-Rudolf Kunze, Politiker wie Bundespräsident a.D. Christian Wulff, Sportler wie Ron-Robert Zieler, Musiker wie Carlotta Truman und einflussreiche Personen wie Margot Käßmann. Und dann haben wir noch gemeinsam die Miss NP 2019 gefunden: My Bui Minh.

Wir bedanken uns jetzt schon für einen tollen Rendezvous-Sommer 2019 – und hoffen Sie am Donnerstag ab 16 Uhr im Stadtpark hinter dem HCC zu begrüßen. Genauso wie nächstes Jahr.

Von Josina Kelz