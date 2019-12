Hannover

Der Unfall geschah am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Lehrter Straße in Anderten: Dort war ein Mann (42) mit seinem Suzuki-Kleinkraftrad unterwegs. Da kam ihm ein Citroen entgegen, der nach links in den Ohefeldweg abbiegen wollte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 42-Jährige scharf ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Moped, stürzte und rutschte gegen den Citroen. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik, Die Insassen des Citroens, ein Mann (30) und seine Beifahrerin (34) blieben unverletzt.

Von NP