Analyse: Hannovers Autofahrer stehen pro Jahr anderthalb Tage im Stau

Hannover

Der Westschnellweg war 2021 bundesweit eine der schlimmsten Staustellen. Das geht aus einer Studie des Unternehmens Inrix hervor, einem international tätigen Anbieter von Verkehrsanalysen. Im Schnitt handelten sich Autofahrer auf der B 6 zwischen Bremer Damm und der Autobahnauffahrt Herrenhausen täglich sieben Minuten Verspätung ein. Die jährliche Verspätung lag bei 25 Stunden.

Schlimmer war die Situation laut Inrix nur auf dem Mittleren Ring in München sowie auf der B76 in Kiel, wo sich die Verspätungen aufs Jahr betrachtet auf 27 Stunden summierten. München ist zudem Deutschlands Top-Staustadt. Dort stecken Autofahrer pro Jahr 79 Stunden im Verkehr fest, in Berlin waren es 65 Stunden, in Hamburg 47. Hannover landet mit 37 Staustunden pro Jahr auf Rang 16. Das entspricht einer Stehzeit von gut anderthalb Tagen.

Baustellen auf dem Westschnellweg verschärfen Probleme

Das alles ist jedoch kein Vergleich zu den Problemen, die andere europäische Städte haben. In London summierte sich der Zeitverlust im Stau 2021 auf 148 Stunden, in Paris waren es 140, gefolgt von Brüssel mit 134 Staustunden.

Dass der Westschnellweg 2021 zu den Top-Staustraßen gehörte, ist allerdings kein Wunder. Probleme gab es dort im Berufsverkehr ohnehin schon regelmäßig. Hinzu kamen mehrere Baustellen, die die Situation zusätzlich verschärften. Auf dem Westschnellweg wurden von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 2021 Auf- und Abfahrten neu asphaltiert, außerdem in einigen Bereichen die Fahrbahn erneuert. Hinzu kommt, dass der Westschnellweg auch eine Ausweichroute war, als die A2 wegen Turbobaustellen mehrfach voll gesperrt war.

Hannover: Weniger Staus als vor der Pandemie

Weil mehrere Brücken marode sind, muss der Westschnellweg saniert werden. 2022 beginnt dazu bereits die Bürgerbeteiligung. Kein einfaches Projekt. Denn die Bundesstraße führt zum Teil eng an Wohnbebauung in Linden-Mitte vorbei. Bei dem Umbau sollen auch „sicherheitstechnische Defizite an den Verkehrsanlagen auf der Strecke“ beseitigt werden, erklärt Heike Haltermann, Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Damit solle „auch die Stör- und Stauanfälligkeit reduziert werden“, kündigt sie an.

Den Zeitverlust in Staus hat Inrix anhand von anonymisierten Datensätzen aus Telefonen, Fahrzeugen und Städten berechnet. Dabei haben die Verkehrsexperten auch untersucht, inwieweit sich die Staus im Vergleich zur Situation vor der Corona-Pandemie entwickelt hat. Für Hannover stellten sie ein Minus von acht Prozent fest. In vielen anderen Städten, die sich im Spitzenbereich der Stautabelle bewegen, standen Autofahrer 2021 aber sogar länger im Stau als vor der Pandemie.

Von Christian Bohnenkamp