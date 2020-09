Hannover

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Ein Ruf, bekannt von den Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung hallte am Mittwochvormittag durch die Stadt. Doch waren es nicht die Klimaaktivisten: Es war ein Ruf sich zu erinnern, ein Ruf nach Wertschätzung, ausgebracht von etwa 270 Azubis der Akademie des Klinikums Region Hannover sowie Beschäftigten des KRH-Klinikums Siloah. Sie haben sich dem bundesweiten Verdi-Streik angeschlossen, so wie 300 weitere KRH-Beschäftigte an acht Standorten. Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde des öffentlichen Dienstes.

„Vor kurzem wurde noch gesagt, wie wichtig wir sind und plötzlich wird es nicht mehr wertgeschätzt“, klagt Thomas Müßel (49), Verdi-Streikleiter im Siloah und bezieht sich dabei auf den Einsatz der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der Corona-Krise. Ob Krankenschwester, Müllmann oder Behördenmitarbeiter: „Wir haben in dieser Zeit die öffentliche Infrastruktur aufrecht erhalten.“

Laternenumzug zum Siloah

Nach zermürbenden Arbeitsmonaten, in denen die Beschäftigten „jegliche persönliche Bedürfnisse zurückgestellt haben und weit über die Grenzen gegangen sind“, wie Müßel sagt, „ist die derzeitige Haltung der Arbeitgebervertreter einfach nur arrogant.“ Diese beendeten die zweite Verhandlungsrunde am 22. und 23. September ohne Angebot – sehr zum Unmut der Beschäftigten.

Kreativ-Aktion: Mit einem Laternenumzug standen die KRH-Azubis am Mittwoch für ihre Forderungen ein. Quelle: Florian Petrow

Der Siloah-Protest startete um 9:30 Uhr mit einem Laternenumzug von der KRH-Akademie in der Schützenallee in Döhren, vorbei am Maschsee über die Stadionbrücke. Ziel der Aktion: so kindisch zu sein wie die Arbeitgebervertreter, hieß es von Teilnehmern. Dabei sangen sie: „Ich geh mit meiner Laterne, und meine Laterne mit mir. Da oben klatschen die Leute, und unten arbeiten wir. Mein Licht geht aus, ich hab Burnout – Rabimmel, Rabammel, Rabumm.“ Um 11 Uhr ging es mit einer Kundgebung auf dem Parkplatz des Klinikums weiter.

„Wir stehen hinter unseren Forderungen, wir haben es verdient“

Dabei wurden nochmals die Verdi-Forderungen unterstrichen: etwa die Lohnsteigerung von 4,8 Prozent (mindestens jedoch 150 Euro mehr im Monat), im Gesundheitswesen soll zudem eine Pflegezulage in Höhe von 300 Euro monatlich erwirkt werden. Berufsübergreifend sollen auch Ausbildungsvergütungen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Das wäre verdient, findet Joshua Kensy (23), Streikleiter der KRH-Akademie: „Für Azubis war die Zeit extrem schwierig, wir mussten immer wieder auf den Stationen einspringen. Wir stehen hinter unseren Forderungen, wir haben es verdient.“

Klare Kante: Verdi-Jugend-Vertreter Joshua Kensy (23) fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn – auch für Azubis. Quelle: Jens Strube

Moira Schierok (21) macht eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie berichtet: „Während Corona hat die Schule komplett pausiert. Ich war acht Monate nur im Einsatz auf Station, habe als vollwertige Pflegekraft gearbeitet.“ Ihr Freund Leon Schweder (21) absolviert die gleiche Ausbildung: „Viele lieben den Beruf, scheiden aber später wegen der schlechten Arbeitsbedingungen aus. So kann es doch nicht weitergehen.“

Verdi-Streik: Die KRH-Azubis Moira Schierok (21) und Leoan Schweder (21) haben gestreikt. Quelle: Jens Strube

Insgesamt 570 streikende KRH-Mitarbeiter

Auch in den KRH-Kliniken legten Beschäftigte die Arbeit nieder, etwa in der Nordstadt (75), in Lehrte (50), in Laatzen (50) und in Gehrden (40). Insgesamt waren es am Ende 570 Mitarbeiter an neun Standorten. Es war bereits der dritte Tag in Folge, an dem in Hannover gestreikt wurde. Am Dienstag legten etwa die Beschäftigten der Üstra die Arbeit nieder, sorgten damit für ein geplantes Verkehrschaos. Seit Montag protestieren auch Beschäftigte der Landeshauptstadt vor dem Neuen Rathaus.

Von Jens Strube