An diesem Haus gibt es täglich Live-Konzerte

in kühler Wind weht, die Sonne versteckt sich hinter den Bäumen. An einer Kreuzung im südwestlichen Teil der Landeshauptstadt versammeln sich immer mehr Menschen, sie halten Abstand zueinander und blicken erwartungsvoll zu einem Balkon im Erdgeschoss. Denn hier, on dem Eckbalkon des Mehrfamilienhauses, ertönt seit Mitte März täglich um 18 Uhr ein Musikstück.

„Die Konzerte geben uns ein Ziel und eine regelmäßige Struktur für den Tag“, erzählt Eiko Saathoff von der musizierenden Hausgemeinschaft. Ausgelöst durch die bundesweite Musikaktion am 22. März, bei der zum gemeinsamen spielen und singen der „Ode an die Freude“ aufgerufen wurde, kam er mit der Hausgemeinschaft auf die Idee, täglich ein Stück zu spielen. Bereits vor der Corona-Krise haben sie gemeinsam Musik gemacht, die Hausgemeinschaft kennt sich seit neun Jahren. „Besonders wichtig ist uns zu zeigen, wie wichtig Musik ist und wie gut sie allen tut, den Zuhörern und auch uns Akteuren“, sagt Saathoff. „Darüber hinaus machen wir Spendenaufrufe und weisen hin auf die Notsituation vieler freischaffender Musiker“, so Saathoff weiter.

Abstandsregelungen werden beachtet

Die Idee kommt bei den Nachbarn größtenteils gut an, sie unterstützen ihre musikalischen Anwohnern. Eine Nachbarin habe Schilder aufgehängt, um an das Einhalten des Abstands zu erinnern. „Solange es ein privates Konzert ist und nicht zum Zuhören eingeladen wurde, ist das in Ordnung“, so Christoph Borschel von der Region Hannover. Es dürfe keinen Konzertcharakter geben, außerdem müssten die Abstandsregeln eingehalten werden.

Dass die Gesundheit der Teilnehmer nicht gefährdet wird, ist auch den Musikern wichtig. Die Hausgemeinschaft lade keine Gäste ein. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Moral in der Bevölkerung hochzuhalten, damit wir es alle schaffen, uns an die strengen Auflagen zu halten, solange sie nötig sind“, so Saathoff. Die Freude, die sie beim täglichen Proben haben, geben sie an ihre Zuhörer weiter.

Willkommene Abwechslung für die Kinder

Täglich wechselnde Stücke verschiedener Genres sind auch für die Kinder im Haus eine willkommene Abwechslung, in einer Zeit, wo Schule und Freunde fehlen. „Für unsere Kinder sind die Konzerte ein Highlight des Tages“, erzählt Saathoff. Sie wären auch normalerweise musikalisch aktiv, das gemeinsame Musizieren vor Publikum ist wie ein „Ersatz“ für ihre Hobbys. „Darüber hinaus genießen sie die nachbarschaftlich freundliche Atmosphäre und freuen sich über die anerkennende und wertschätzende Reaktion der Zuhörer“, sagt Saathoff.

Jedes der täglichen Musikstücke wird mit tosendem Applaus des begeisterten Publikums belohnt. Die Aktion endet jedoch am Sonntag, 3. Mai. „Wenn Anfang Mai der Schulbetrieb wiederbeginnt und die Kontaktsperre hoffentlich weiter gelockert werden kann, werden wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge unsere Quarantäne-Musik beenden“, erklärt Saathoff. Gemeinsam musizieren werden sie weiterhin.

Von Stella-Sophie Wojtczak