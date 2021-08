An der Schützenallee: Nächster Abschnitt der ersten Veloroute in Betrieb

Hannover

Der Ausbau von Hannovers erster Veloroute geht voran. Entlang der Schützenallee in Döhren hat die Stadt am Montag den zweiten Abschnitt der schnellen Verbindung für den Radverkehr eingeweiht. Auf beiden Seiten der Straße hat sie seit November zwischen Riepestraße und Brückstraße den Radweg von 1,80 auf 2,70 Meter verbreitert und zugleich einer Grundsanierung unterzogen. Zuvor war der 850 Meter lange Abschnitt zu großen Teilen eine üble Buckelpiste gewesen.

Fast eine Million Euro haben Erneuerung und Ausbau gekostet. Aus Sicht von Stadtbaurat Thomas Vielhaber gut angelegtes Geld. Bei der Route handele es sich um eine „richtig wichtige Radweg-Verbindung Richtung Süden“. Die Politik hatte allerdings einige Zeit auf die Sanierung an der Schützenallee warten müssen. „Wir haben das 2014 das erste Mal gefordert“, bemerkte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD).

Zwischen Fackelträger und Brückstraße bequem unterwegs

Ende Juli hatte die Stadt bereits am Maschsee einen 2,4 Kilometer langen Abschnitt der neuen Veloroute 8 nach Laatzen in Betrieb genommen. Der sanierte Teil in Döhren schließt sich daran an, sodass Radfahrer zwischen Fackelträger am Maschsee-Nordufer und Brückstraße nun spürbar komfortabler unterwegs sind.

Laut Tiefbauamtschef Andreas Bode sollen schon in Kürze die Arbeiten auf der Hildesheimer Straße beginnen, wo die Stadt Hannover in Richtung Laatzen eine Fahrspur des Autoverkehrs zum Radweg machen will. Der Grund: Der Radweg auf dem Bürgersteig ist viel zu schmal, um den Ansprüchen einer Veloroute gerecht zu werden.

Radweg auf der Hildesheimer Straße wird jetzt markiert

Zunächst müssen dazu Bordsteine abgesenkt werden. „Bis Mitte September wollen wir dann die Markierungen auf der Fahrbahn abgeschlossen haben“, kündigt Bode an. Die Stadt Laatzen hat die Veloroute auf ihrem Gebiet bereits eingerichtet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniere der Radweg auf der Hildesheimer Straße dort „mittlerweile sehr gut“, berichtet Bode.

Noch unklar ist, wie der Verkehr zwischen dem am Montag eröffneten Abschnitt an der Schützenallee und der Hildesheimer Straße verlaufen soll. Die Stadt will zunächst mit dem Bezirksrat Döhren-Wülfel mehrere Varianten diskutieren, mit denen die Zahl der Autos in der Wiehbergstraße reduziert werden kann. In Frage kommen zum Beispiel eine Einbahnstraße oder Poller, um den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Das Ergebnis soll ab November zunächst für ein Jahr als Versuch umgesetzt werden.

Bereits im Oktober sollen die Frobösestraße und Am Lindenhofe zu Fahrradstraßen werden – sofern die Pläne nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts am Freitag zur Kleefelder Straße noch der wohl notwendigen Überprüfung standhalten. Nach Auswertung der Verkehrsversuche in der Hildesheimer Straße und der Wiehbergstraße will die Stadt die Veloroute 8 bis Ende 2023 endgültig baulich umsetzen.

Von Christian Bohnenkamp