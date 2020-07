Hannover

Alles startklar für den Bau einer neuen Riesenhalle am Rande des Messegeländes: Der europaweit tätige Projektentwickler und Logistikspezialist Verdion investiert dort 60 Millionen Euro. Das geplante neue Verteilzentrum umfasst 46.700 Quadratmeter Logistik-, Gemeinschafts- und Bürofläche. Die Fertigstellung ist für den Frühsommer 2021 geplant.

Noch ist nicht klar, wie viele Arbeitsplätze das Großprojekt bringt. Als Nutzer war ursprünglich der Burgwedeler Drogeriehändler Rossmann im Gespräch. Rossmann hat sich inzwischen von diesem Standort verabschiedet. „Wir befinden uns aktuell in Verhandlungen mit Mietern aus dem Online-Handel,“ sagt André Banschus, Deutschland-Geschäftsführer von Verdion.

Acht Meter hohe Lärmschutzwand geplant

Im vergangenen Jahr hatte der Projektentwickler mit Sitz in London mit den Entsiegelungsmaßnahmen und weiteren Erdarbeiten begonnen. Im August wird die Baustelle eingerichtet. Der Hochbau beginnt ab September mit dem Einbringen der Betonstützen, gefolgt von der Montage der Dachträger im Oktober. Das Anbringen der Fassade und die Dachfertigstellung sind im Winter geplant. Danach folgt der Innenausbau. Eine acht Meter hohe Lärmschutzwand entsteht parallel.

Das Gebäude kann flexibel konfiguriert und so im Ganzen oder auch aufgeteilt in bis zu vier Einheiten mit Flächen zwischen 9200 und 10.500 Quadratmetern vermietet werden. Zum Standort sagt Banschus: „Die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr ist ein großes Plus für Arbeitnehmer aus der Region und die schnelle Anbindung an das Autobahnnetzwerk sorgt für den effizienten Warenumschlag.“

Auf dem Nachbargrundstück hat Verdion bereits ein 60.000 Quadratmeter großes Verteilzentrum für Arvato Bertelsmann errichtet, in dem rund 800 Mitarbeiter Pakete für den Online-Versand zusammenstellen. Der erst 2010 gegründete Investor betreibt nach eigenen Angaben in Europa Logistikprojekte mit einem Investitionswert von etwa 1,2 Milliarden Euro.

Von Vera König