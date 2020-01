Shuttle-Unternehmer zahlte keine Steuern

Hannover

Für die Verhältnisse am Amtsgericht Hannover dürfte dieser Prozess rekordverdächtig sein. Nach 17 Verhandlungstagen wurde Cem M. (38) am Montag wegen Steuerhinterziehung zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er muss zusätzlich 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

„Es gibt keinen Zweifel, dass Sie der faktische Geschäftsführer der Airport Parkcenter GmbH waren“, sagte Amtsrichter Reinhard Meffert zum Angeklagten. Und eigentlich hätte sich Cem M. den Prozess auch sparen können. Er hätte einfach den Strafbefehl in Form einer Geldstrafe (300 Tagessätze) akzeptieren können. Statt dessen ließ er über Monate zig Zeugen aufmarschieren. Der Prozess hatte im Mai 2019 begonnen, 14 Zeugen mussten gehört werden. Der Angeklagte wollte sogar einen Zeugen aus Griechenland holen lassen. Das lehnte der Richter aber ab, weil dessen Aufenthaltsort unbekannt ist.

Shuttle-Service für Fluggäste

Die Langenhagener Firma wurde im Februar 2014 gegründet. Der Angeklagte trat bei dem Notarstermin aber nicht als Geschäftsführer auf. Er schickte einen Strohmann, der nicht mal deutsch konnte. Die Firma bot Flugreisenden einen Parkplatz und einen Shuttleservice zum Flughafen an.

Und der Betrieb lief nicht schlecht. Der Jahresumsatz ging schnell in den sechsstelligen Bereich. Doch mit der Steuererklärung nahm es der Angeklagte nicht so genau. So habe der Angeklagte versucht, einen Vorsteuer-Überschuss geltend zu machen. Doch das Finanzamt zahlte kein Geld. Deshalb blieben diese fünf Taten im Versuchsstadium stecken.

79.000 Euro Steuern hinterzogen

Anders sah es da mit Einkommens-, Gewerbe-, Körperschafts- und Umsatzsteuer aus. Hier blieb Cem M. 2015 dem Fiskus 79.000 Euro schuldig. In dem monatelangem Prozess versuchte der Angeklagte deutlich zu machen, dass er nicht Chef des Shuttle-Services gewesen sei. Aber: „Die komplette Mitarbeiterverwaltung ist über Sie gelaufen“, befand der Richter. M. habe auch als Einziger mit seiner Bankkarte Geld abgehoben. Nach den Touren seien die Fahrer zu ihm gekommen und hätten das Geld in bar bei ihm abgegeben.

Trotz der Bewährungsstrafe könnte Cem M. bald im Gefängnis landen. Denn es ist noch ein zweites Verfahren gegen ihn offen. So soll in einer anderen Firma Mitarbeiter „schwarz“ beschäftigt haben. Auch hier handelte es sich um einen Shuttle-Service.

Der Angeklagte ist wegen Betruges und Fahrerflucht vorbestraft. Eine Bewährung hatte er 2017 erfolgreich durch gestanden.

Von Thomas Nagel