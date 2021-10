Hannover

So ein wenig fühlte sich Amtsrichterin Dagmar Frost wie beim Familiengericht. Dabei ging es am Dienstag um ein Mietverhältnis – ein Zivilrechtsstreit. Nach langen Gesprächen konnte die erfahrene Richterin das frühere Paar Lina Vogel und Jochen Bertram (Namen geändert) zu einem Vergleich bewegen. Ob der Beziehungsrechtsstreit damit beendet ist?

Die beiden nicht mehr ganz jungen Leute hatten sich über ein Datingportal kennengelernt. Im November 2019 wurden sie ein Paar. Da Jochen Bertram eine Zweitwohnung in Hannover brauchte, vermietete seine Freundin in der gut situierten Wohngegend in der Oststadt eine Souterrain-Wohnung an ihren Lover. Keine vier Monate später war das Liebesglück vorbei.

Mietvertrag war unkorrekt

Und Lina Vogel hätte sich besser an die Lektüre der Asterix-Hefte erinnert. Dort heißt es: Pacta servanda sunt. Verträge sind einzuhalten. Denn im Mietvertrag stand, dass die Wohnung im zweiten Obergeschoss vermietet worden sei. „Er hat dort nie gewohnt“, sagte die schlanke Frau mit der zerbrechlichen Stimme am Dienstag im Amtsgericht. Sie habe nur ihre Wohnung in den Vertrag gesetzt, weil unklar gewesen sei, ob die Souterrain-Wohnung vermietbar sei. Und auch beim Datum des Vertrages hatten beide getrickst.

Im Juni 2020 tauschte sie die Schlösser aus, sodass ihr Ex nicht mehr in ihre Wohnung gelangen konnte. Seit dem ersten Lockdown war Jochen Bertram im Homeoffice im seinem Haus außerhalb Hannovers. Es muss im Rahmen des Beziehungsmietstreits zu dramatischen Szenen gekommen sein, auf jeden Fall musste die Polizei anrücken.

Richterin Frost ermahnte die Parteien, sich respektvoll im Gerichtssaal 2145 zu begegnen. Das ist weitgehend gelungen. Aus Sicht von Vogels Anwalt, Lingolf Herrmann, war der Mietvertrag sittenwidrig. Denn er diente nur dazu, steuerliche Vorteile und Kosten beim Arbeitgeber geltend zu machen. Also ein Scheingeschäft.

Wollte Ex-Freund Schadensersatz erstreiten?

Jochen Bertram pochte darauf, dass er einen rechtsgültigen Vertrag habe und dass er Mieter der 2. OG-Wohnung sei. Im Rahmen des (gescheiterten) Mediationsverfahrens habe er 12.000 Euro Schadensersatz gefordert – für zu viel gezahlte Miete und Nebenkosten, sagte Lina Vogel zur NP.

Eine verfahrene Geschichte. Die Richterin machte beiden Seiten deutlich, dass es keinen Gewinner in dieser Klage geben kann. Die Klägerin könne keinen Gewinn davontragen, der Beklagte keinen Verlust.

Dagmar Frost erklärte beiden Seiten, dass das Scheitern der Beziehung dem Mietvertrag die Geschäftsgrundlage entzogen habe. Und so sieht der Vergleich aus: Das Mietverhältnis endet zum 30. September 2020, und es bestehen keine wechselseitigen Forderungen mehr.

Ist das Drama damit vorbei? Wohl kaum. Jochen Bertram fordert noch die Herausgabe von Gegenständen. Anwalt Herrmann meint, dass er schon mehrere Termine ungenützt habe verstreichen lassen. Und vom Vergleich unberührt: Es steht dem großen, grauhaarigen Beklagten frei, eine Schadensersatzklage gegen seine Ex anzustrengen. Sie sagt: „Es geht ihm nur ums Geld – aus Rache.“ Sie hatte sich im März 2020 von ihm getrennt.

