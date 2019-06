Hannover

Nach einer Reihe tödlicher Unfälle mit Radfahrern in Hannover will die SPD die Ampeln an gefährlichen Kreuzungen neu justieren. „Wir müssen darüber nachdenken, ob es nicht besser ist, die Grünphasen von Rechtsabbiegern und Radfahrern und Fußgängern komplett zu trennen“, sagt Lars Kelich, Verkehrsexperte der SPD-Ratsfraktion.

Der Radfahrerclub ADFC fordert das spätestens seit dem tödlichen Unfall an der Ecke Vahrenwalder Straße und Industrieweg, wo 2018 ein vierjähriger Junge von einem Lastwagen überrollt worden war. Die Stadt hatte das aber bisher abgelehnt und auf ein Gutachten verwiesen, das sie nach dem Unfall in Auftrag gegeben hatte. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Anlagen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Neue Ampelschaltung : SPD rechnet nicht mit Staus

Die SPD bezweifelt das nicht. „Aber wir müssen uns trotzdem fragen, ob wir nicht an solchen Kreuzungen mehr Sicherheit schaffen können“, sagt Kelich. Er will mit der Stadt reden, damit sich diese der Sache noch einmal annimmt. Außerdem hofft er auf Hinweise aus den Stadtbezirksräten, an welchen Kreuzungen in Hannover die Ampelschaltungen neu justiert werden sollten.

„Natürlich müssen wir uns anschauen, ob es durch die Trennung der Grünphasen zu unzumutbar langen Staus kommt. Ich glaube aber nicht, dass das passieren würde“, so der SPD-Mann. „Im Zweifel geht an so einer Stelle dann aber auch mal die Sicherheit vor. Das gehört eben dazu, wenn man fahrradfreundlicher werden will“, sagt Kelich. Ziel müsse sein, dass „auch Jugendliche alleine ohne Angst fahren können“.

Auch Königsworther Platz gefährlich

Neben der Unfallkreuzung an der Vahrenwalder Straße hält der SPD-Verkehrsexperte auch den Königsworther Platz für gefährlich. Die Stadt solle sich aber systematisch anschauen, wo getrennte Grünphasen mehr Sicherheit bringen könnten, so Kelich.

Das hatten auch Radaktivisten gefordert, die im Mai im Rathaus der Stadt 2722 Unterschriften übergaben, die sie im Rahmen einer Petition gesammelt hatten. Auch sie setzten sich für getrennte Ampelphasen für Rechtsabbieger sowie Radfahrer und Fußgänger ein.

Von Christian Bohnenkamp