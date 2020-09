Hannover

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ist ein Touristenmagnet in dem Mittelgebirge. Der etwa einen Kilometer lange Weg in luftiger Höhe bietet an knapp 50 Stationen viel Wissenswertes über Flora und Fauna – und darüber hinaus einen starken Erlebniswert. Vorbild für Hannover?

Die Ampelkoalition im Rat kann sich so etwas zumindest vorstellen, wenn auch vielleicht in einem etwas kleineren Format. Sie hat jetzt einen Antrag vorgelegt, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, Vorschläge für die Einrichtung eines Baumwipfelpfades in der Eilenriede zu erarbeiten. Möglicherweise in Verbindung mit einem Ausbau der Waldstation und einer Erhöhung des dortigen Aussichtsturms. Unter dem Stichwort „Naturerlebnis Eilenriede“ sehen SPD, Grüne und FDP in einer solchen Attraktion ein Alleinstellungsmerkmal, das auch im Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt von Bedeutung sein könnte.

Diskutiert wurde der Antrag am Montag im Umweltausschuss des Rats allerdings nicht und schon gar nicht beschlossen. Denn Adam Wolf von der Gruppe Linke und Piraten zog ihn zur Beratung in seine Gruppe.

Linke und Piraten wollen Beirat gleich ins Boot holen

„Nicht, weil wir die Idee schlecht finden“, beteuerte gegenüber der NP. „Im Gegenteil. Aber wir finden, dass der Eilenriedebeirat von Anfang an einbezogen werden muss.“ Die Beteiligung des Beratungsgremiums wird zwar in dem Antrag ausdrücklich erwähnt, was eigentlich unnötig ist, da dies bei Belangen des Stadtwalds zwingend ist. Aber halt erst im Nachgang. „Das ist etwas zynisch“, so Wolf. „Da hat man das Pferd von hinten aufgezäumt. Aber im Eilenriedebeirat sitzen gerade die Fachleute, die etwas zu den ökologischen Hintergründen eines solchen Projekts sagen könnten.“

Gerd Garnatz vom Antrag überrascht

Und genau das sieht Gerd Garnatz, Vorsitzender des Eilenriedebeirats, auch eher skeptisch. Er hat von dem Antrag erst durch die NP erfahren und war entsprechend überrascht. Zwar habe er schon von einer solchen Idee munkeln gehört, das war aber noch nichts Konkretes. „Insbesondere von einer Erhöhung des Aussichtsturms höre ich jetzt das erste Mal“, sagte er. „Es wird nicht einfach sein, den Beirat davon zu überzeugen.“

Garnatz hält einen Baumwipfelpfad in der Eilenriede aus zwei Gründen für fragwürdig: Zum einen dürfte die Verkehrssicherung einer solchen Anlage schwierig werden, möglicherweise weitere Eingriffe in den Wald erfordern. Zum anderen ist es der Bestand an wertvollen Bäumen, den man dafür braucht. „Bei Baumwipfelpfaden werden immer Dinge an den Bäumen befestigt. Wertvolle Bäume werden heutzutage aber immer seltener. Muss man dann ihre Statik weiter beeinträchtigen? Damit habe ich Bauchschmerzen.“

Sanftere Alternativen wie in Costa Rica

Zumindest diese eine Sorge könnte Adam Wolf ihm nehmen, wenn sich der Pirat mit seinen Vorschlägen durchsetzen kann. Denn er hält gerade Bad Harzburg für ein schlechtes Beispiel. „Da haben sie die Anlage mit Stahlkonstruktionen mitten rein gedonnert“, sagt er. „Ökologisch ist das nicht, sondern ein gewaltsamer Eingriff in die Natur.“ Aber es gebe Alternativen zu dieser Brachialmethode, wie er sie etwa aus Costa Rica kenne. „Das geht auch sanfter, ohne etwas kaputt zu machen.“ Und dann wäre auch er voll begeistert von einem ökologischen Baumwipfelpfad in Hannover.

Von Andreas Krasselt