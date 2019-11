Hannover

So macht man Traditionen: Bereits im zweiten Jahr wird den hannoverschen Weihnachtsmarktbesuchern auch schon warm ums Herz, wenn sie – zumindest bei grün –über die Ampel gehen. Da leuchtet nämlich ein Rentier und ein Engel auf – ähnlich wie der Ottifant in Emden, nur dass diese Optik in Ostfriesland zu Ehren des Künstlers Otto immer leuchtet.

In Hannover geschieht das nur zur Weihnachtszeit und nur an einer Ampel. Es geht um die Ampelanlage, die lediglich in der Zeit des Weihnachtsmarktes als Provisorium auf Höhe der Marktkirche eingerichtet wurde, „weil der Fußgängerverkehr in der Zeit in der Schmiedestraße besonders groß ist“, so Stadtsprecher Dennis Dix.

Von Petra Rückerl