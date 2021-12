Amoklauf geplant? BGH bestätigt Freispruch eines Hildesheimers (23)

Hildesheim

Im beschaulichen Hildesheim hatte ein 23-Jähriger laut Staatsanwaltschaft einen Terroranschlag auf Muslime geplant. Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nennen so etwas Juristen. Doch wegen dieses Vorwurfs wurde der Förderschüler vor dem Landgericht Hildesheim freigesprochen. „Es war nach dem Ende der Beweisaufnahme nicht sicher festzustellen, dass der Angeklagte zur Begehung eines Anschlags fest entschlossen war“, teilte Gerichtssprecher Steffen Kumme mit.

Und dieses Urteil habe vor dem Bundesgerichtshof gehalten. Die Revision des Generalstaatsanwalts in Celle sei verworfen worden. „Der 3. Strafsenat konnte keine Rechtsfehler im Urteil feststellen“, erklärte Kumme. Die Staatsanwältin Katharina Sprave hatte eine dreijährige Haftstrafe für den jungen Mann gefordert.

Angeklagte leidet unter einer Angst- und Zwangsstörung

Das Landgericht Hildesheim verurteilte den jungen Mann lediglich wegen Beleidigung und Bedrohung. Er hatte eine junge Frau (15), ihre Mutter und ihren Bruder diffamiert. Die 15-Jährige hatte Felix F. abgewiesen und wurde deshalb mit dem Tode bedroht. Es gab eine Weisung nach dem Jugendstrafrecht. Der Verurteilte muss seine psychiatrische Behandlung in einer Klinik fortsetzen und danach für zwei Jahre in eine betreute Wohneinrichtung ziehen.

Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte den jungen Mann als „psychisch gestörten Einzeltäter“ bezeichnet. Er leide unter einer Angst- und Zwangsstörung, so die Diagnose. Das Scheidungskind hatte sich 2019 völlig aus dem realen Leben zurückgezogen. In der virtuellen Welt fand er in rechtsextremistischen, antisemitischen und frauenfeindlichen Foren Bestätigung.

Der Angeklagte hatte geschrieben, dass er vor einer Moschee so viele Muslime wie möglich töten wolle, um eine „Legende“ zu werden. Sein Vorbild war der Attentäter von Christchurch (Neuseeland), der 51 Menschen ermordet hatte. „Ich wollte meinen Chatpartner verarschen“, erklärte der 23-Jährige dann im Landgericht Hildesheim. Die radikale Angeberei sei in den Foren üblich. Er sei auch kein Rechtsextremist, sondern ein „Freidenker“, hatte er ausgesagt. Der 23-Jährige war im Besitz von zwei Armbrüsten und mehreren Langmessern.

„Es ist nicht alles strafbar, was unschön und unsäglich ist“, so die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner. Der Nachweis, dass der junge Mann seine Fantasien in die Tat umsetzen wolle, sei aber nicht zu führen. Das Urteil vom 14. Januar 2021 ist nun rechtskräftig.

Von Thomas Nagel