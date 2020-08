Amok vor Schule in Hannover? Irrer Video-Dreh löst Polizeieinsatz aus

Hannover

Mit einer irren Idee haben ein Mann (34) und seine Begleiter in Hannover einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Gruppe tauchte am Sonnabend in Ahlem vor einer Schule auf – maskiert und bewaffnet. Ein Amoklauf? Gegenüber der Polizei behaupteten der 34-Jährige und seine Kumpels anschließend, dass alles nur Spaß gewesen sei und sie angeblich ein Video drehen wollten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich Zeugen über den 34-Jährigen gewundert, der sich zusammen mit mehreren Begleitern vor einer Schule in der Richard-Lattorf-Straße ( Ahlem) aufhielt. Einer der Männer war maskiert, ein zweiter Beteiligter hielt eine Waffe in der Hand.

Polizei stellt Schreckschuss-Waffen sicher

Daraufhin alarmierten die Passanten die Polizei. In der Zwischenzeit stieg die Gruppe in ein Auto und fuhr in Richtung Wunstorfer Landstraße davon.

Ein Streifenwagen entdeckte das Fahrzeug in Höhe der Tegtmeyer-Allee. Der Wagen wurde angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle rückten die Insassen freiwillig zwei Schreckschuss-Waffen raus, die sichergestellt wurden.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bei der Befragung erklärten die Beschuldigten, dass sie lediglich einen Film drehen wollten. Die Polizei ermittelt gegen den 34-Jährigen nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

