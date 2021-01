Amok-Prozess: Angeklagter aus U-Haft entlassen

Hildesheim

Felix F. (21), der wegen eines geplanten Amoklaufs in Hildesheim vor Gericht steht, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. „Die Kammer geht davon aus, dass kein hinreichender Tatverdacht mehr besteht“, erklärte Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts Hildesheim. Der Angeklagte hatte ausgesagt, dass er nie einen konkreten Anschlag auf Muslime geplant habe. Er habe seinen Chatpartner nur „verarschen“ wollen. Dieser Darstellung ist das Gericht anscheinend gefolgt.

Im Internet hatte Felix F. mit nationalsozialistischem Gedankengut geprahlt. Ferner hatte er sich damit gebrüstet, einen Anschlag wie in Christchurch ( Neuseeland) im März 2019 verüben zu wollen. Er war im Besitz von zwei Armbrüsten und mehreren Langmessern. Seine Mutter bezeichnete das Verhalten ihres Kindes, als Versuch die „eigene Perspektivlosigkeit zu kompensieren“. Felix F. hatte sich aus dem realen Leben komplett zurückgezogen. Er existierte praktisch nur noch im Internet.

Felix F. geht in die Psychiatrie

Ferner ist er angeklagt, eine 15-Jährige und ihre Familie beleidigt und mit dem Tod bedroht zu haben. Die Facebook-Bekanntschaft hatte eine Beziehung mit ihm zuvor abgelehnt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Angeklagte wird sich wohl jetzt in stationäre Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus begeben. Entsprechende Planungen haben am Montag mit Unterstützung des psychiatrischen Sachverständigen stattgefunden“, erklärte Gerichtssprecher Kumme.

Von Thomas Nagel