Amerikaner über Trump: „Vergessen Sie die Tweets“

HANNOVER

Frank Sportolari hat den Saal schnell auf seiner Seite: Derzeit sei es nicht leicht als transatlantischer Redner, sagte der Präsident von AmCham Germany (deutsch-amerikanische Wirtschaftsvereinigung) beim Neujahrsempfang der IHK Hannover am Donnerstag vor mehr als 900 Gästen. Dauernd passiere etwas, aber heute habe er seine Rede noch nicht umschreiben müssen. „Ich war aber auch seit zwei Stunden nicht auf Twitter“, witzelte er auf Kosten von US-Präsident und Twitter-Maniac Donald Trump. Großes Gelächter im Saal.

„Handel sichert Wohlstand“

So humorig blieb es nicht beim Gastredner aus den USA. Vielmehr verwies Sportolari darauf, dass der internationale Handel essenziell für das weltweite Wirtschaftswachstum sei – und dafür verantwortlich, dass der Westen in den vergangenen zehn Jahren einen ununterbrochenen Aufschwung erlebt habe. „Handel sichert Wohlstand und Arbeitsplätze“, so Sportolari, im Hauptberuf Chef von UPS Deutschland. Im transatlantischen Handel habe man Chancen verpasst – etwa indem das TTIP-Abkommen nicht abgeschlossen wurde. Derzeit vertrete die US-Regierung zwar eine protektionistische Haltung bei dem Thema. „Aber vergessen Sie die Tweets und Schlagzeilen“, spielte er erneut auf Trump an. Bei US-Unternehmen und Bürgern sei das Bewusstsein für die Chancen des Handels sehr ausgeprägt.

Abschied von Hinsch

IHK-Präsident Christian Hinsch, nur noch wenige Wochen im Amt, nutzte seinen letzten öffentlichen Auftritt in dieser Funktion zum Abschiednehmen. „Ich habe die Aufgabe gern gemacht, es war mir eine Ehre“, erklärte er unter dem Applaus der Gäste im Kuppelsaal des HCC, darunter Ministerpräsident Stephan Weil, die Minister Bernd Althusmann, Olaf Lies, Reinhold Hilbers und Grant-Henrik Tonne sowie Belit Onay, Hannovers neuer OB. Zuvor hatte Hinsch in seiner Rede Wünsche an die Politik geäußert: weniger Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, einen Ausbau der Infrastruktur sowie mehr Respekt für Wirtschaft und Industrie.

Von INKEN HÄGERMANN