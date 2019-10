HANNOVER

Die Polizei hat am Dienstag im Bereich des Steintors wieder gezielt Drogenkontrollen durchgeführt und dabei erneut zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Kontrollen durch Zivilfahnder hatten am Nachmittag im Bereich des Steintors, Am Marstall sowie in den umliegenden Straßenzügen begonnen. Bereits nach kurzer Zeit stellten die Beamten die ersten Verstöße fest, bis zum Ende der Kontrollen am Abend hatten die Beamten insgesamt 22 Personen kontrollierte und gegen sieben Personen Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Drei davon auch wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

42 Gramm Marihuana und 120 Euro sicher gestellt

Zudem durchsuchten Beamte zwei Wohnungen in Groß-Buchholz sowie Döhren nach richterlicher Anordnung. Bei den 22 durchsuchten Personen hatte die Beamten insgesamt etwa 42 Gramm Marihuana und über 120 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher gestellt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird sie auch zukünftig neben ihren täglichen Kontrollen intensive Überprüfungen in der Innenstadt durchführen. Den Bereich Steintor hat die Polizei schon länger im Blick, da er häufig als Drogenumschlagsplatz genutzt wird.

Von Andreas Voigt