Hannover

Unten war mal ein Erotikshop, oben Büros. Geschichte. Am Klagesmarkt 17, genau gegenüber der Christuskirche, hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova gerade ihr neuestes Millionenprojekt gefeiert. In Uni-Nähe entstehen hier 98 Mikroapartments plus 18 Drei-Zimmer- und sechs Sechs-Zimmer-Wohnungen, die WG geeignet sind.

Im Sommer 2016 hatte Hanova das Gebäude von der Deutschen Krankenversicherung für knapp 21 Millionen Euro gekauft. „Das war eine richtig hässliche Kiste“, fand Agsta-Architekt Dirk Petersen. Sein Büro war ebenso wie Polyplan und die Braunschweiger iwb-Ingenieure mit Umbau und Sanierung beauftragt.

21 Millionen Euro für den Kauf, 19 Millionen kostet der Umbau

Durch die „Konversion“, der Umwandlung des Bürogebäudes zum modernen Apartmenthaus, werde der Klagesmarkt aufgewertet, so Stadtbaurat Uwe Bodemann. „Wir drücken die Daumen, dass die Kostenschätzung im Rahmen bleibt“, sagte er zum Projekt. Das wären dann noch mal 19,5 Millionen Euro für den Umbau.

„Hat sich gelohnt“, finden die Gäste des Baustellenfestes nach dem ersten Blick auf die sogenannten Nanos, die modernen Mikroapartments. Sie sind 26 Quadratmeter groß, haben eine eingebaute Pantryküche und ein Duschbad. Im Januar 2020 sollen die ersten Mieter einziehen – für rund 390 Euro kalt (so wirbt die Hanova für ihre Nanos).

Im Keller Fahrradstation mit 129 Plätzen und Reparaturservice

Ins Erdgeschoss zieht ein Netto-Markt („der modernste Deutschlands“, behauptet Hanova-Chef Karsten Klaus), im Keller gibt es eine Fahrradstation mit 129 Plätzen und einem Reparaturservice, außerdem die Garage für 85 Autos. Ein Concierge wird Mieter und Besucher begrüßen; er ist gleichzeitig Hausmeister und Pförtner.

Zum Wohnkomfort gehören ein Waschmaschinenraum und eine Paket-Abholstation. Die 122 Wohnungen lassen sich per Code oder Fingerabdruck öffnen.

Weitere Mini-Wohnungen geplant

„ Hannover ist Deutschlands Singlehochburg“, sagt Klaus. Bestimmt sei das neue Mikroapartmenthaus ebenso schnell vermietet wie die111 Nanos in der Nordstädter Kopernikusstraße. Weil der Bedarf so groß ist, wird ein weiteres Nanos-Projekt kommen: 76 Wohneinheiten sind für Studenten und Auszubildende am Körnerplatz (Mitte) geplant.

Bürgermeister Thomas Hermann, zugleich Aufsichtsratschef der Hanova, räumte mit Vorurteilen auf. Dass in Hannover zu wenig und zu langsam gebaut würde, sei nicht richtig. „1000 Wohnungen sind im Bau, 440 werden in diesem Jahr fertiggestellt.“ Von 138 Millionen Euro Investitionsmitteln kämen allein 90 Millionen der Schaffung von Wohnraum zugute.

Von Vera König