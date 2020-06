Altpapier: Aha ist wöchentliche Abfuhr zu teuer – Umstellung

Hannover

Jede Woche wird das Altpapier in der Region Hannover abgeholt – das soll sich ändern: Der kommunale Entsorger Aha will wie berichtet grundsätzlich auf Wochenrhythmus umstellen. Im Umland schon vom Jahr 2021 an, in der Landeshauptstadt von 2022 an. Nur bestimmte Innenstadtgebiete sollen weiter wöchentlich bedient werden. Im Ausschuss für Abfallwirtschaft der Regionsversammlung erklärte das Unternehmen, warum das aus erforderlich sei.

Aus Aha-Sicht ist die Altpapierentsorgung absolut unwirtschaftlich: Der Preis, den man für eine Tonne eingesammeltes Altpapier erziele, sei binnen zehn Jahren von 140 Euro auf derzeit um 25 Euro gesunken. Das liege mit daran, dass China und andere asiatische Staaten keine Abnehmer mehr seien.

Gewicht runter, Volumen rauf

Rund 100.000 Tonnen Altpapier sammle Aha pro Jahr ein - tendenziell sinke die Menge, während das Volumen zunehme, was besonders dem steigenden Anteil an großen, sperrigen, nicht kleingemachten Versandhandelskartonagen geschuldet sei (Online-Handel). Um die derzeitigen Kosten für die Altpapiersammlung zu decken, sei ein Tonnenpreis von 60 Euro nötig, erklärte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Welcher Preis erzielt werden müsste, wenn umgestellt ist, das sei „derzeit nicht prognostizierbar“.

Eine Untersuchung im November 2019 habe ergeben, dass die bereitgestellten Altpapierbehälter bei Abfuhr nur zwischen 55 und 70 Prozent gefüllt seien. Auch sei das Gewicht des Inhalts der Behälter „deutlich unter Bundesschnitt“ (ein Viertel bis ein Drittel, je nach Behältergröße). Zudem würden immer mehr Menschen ihr Altpapier lose an die Straße oder neben Behälter stellen – was erhöhten Aufwand bedeute.

Anderswo bewährt

Das zusammen führe dazu, dass die Altpapiersammlung nicht mehr kostendeckend sei. Und man den Abholrhythmus grundsätzlich flächendeckend auf 14-täglich umstellen will. Da sei anderswo in Deutschland auch so, teils gebe es gar einen Vier-Wochen-Abholrhythmus. Im Gegenzug soll die Leerung der sogenannten Wertstoffinseln (wo neben Papier auch Glas und meist Textilien gesammelt werden) häufiger erfolgen. Für die hannoverschen Stadtteile Linden Nord, Linden Mitte, List, Calenberger Neustadt, Mitte, Südstadt und Oststadt soll es wegen enger Bebauungsverhältnisse beim Wochentakt bleiben.

Der Entsorger analysiert derzeit, wo etwa zusätzliche Altpapiercontainer aufgestellt werden sollten und ob da auch Platz vorhanden ist. Durch den geringeren Abfuhrtakt gewinne man nicht nur Freiheiten bei der Verteilung und Besetzung der Abfuhrkapazitäten – es könnten auch deutlich weniger Kilometer zu fahren sein, Aha schätz das Sparpotential auf bis zu 40 Prozent – das hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senke, spart Geld und senkt den Abgasausstoß.

Gewerbliche zahlen künftig

Der Anteil des gewerblichen Altpapiers betrage etwa zehn Prozent (gemessen an der Zahl der Behälter). Hier berechnet Aha erstmals von 1. Juli 2020 an je nach Behältergröße Monatsmieten zwischen fünf (240- Liter-Tonne) und 25 Euro (4500 Liter-Container), Abholung und Verwertung inklusive.

Von Ralph Hübner