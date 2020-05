Hannover

Solange die Corona-Maßnahmen an den Schulen nur eingeschränkten Unterricht zulassen, soll ein Großteil des Lernens online zu Hause stattfinden. Das digitale Klassenzimmer kann allerdings nur so digital sein, wie es die Haushalte der Schüler sind. Bis benachteiligte Familien, bei denen es häufig schon am Endgerät scheitert, mit Geld aus dem 500 Millionen Euro schweren Hilfsprogramm des Bundes rechnen können, werden wohl noch Monate vergehen. Solange wollte das Diakonische Werk in Hannover nicht warten und rief daher zu einer Spendenaktion auf: Alte Laptops für junge Menschen.

Walter Albrecht ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Mit Sohn Luca (11), der die Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg besucht, durfte er sich gestern eines der rund 80 Geräte abholen, die bislang über die Aktion zusammengekommen sind. „Wir sind sehr glücklich. Das Laptop ist eine große Hilfe für uns“, freute sich der Vater, der an diesem Tag seinen 47. Geburtstag feierte. „Ein tolles Geschenk!“

Ein PC für vier Kinder

Auch bei Tala Darraj (12) war die Freude groß, über dem Mund-Nasen-Schutz lachten ihre Augen. Vor weniger als einem Jahr flüchtete das junge Mädchen aus Syrien nach Deutschland, mittlerweile besucht sie die IGS Kronsberg. Vater Mohieddin, der bereits seit vier Jahren in Hannover lebt, rang nach Worten: „Wir wissen gar nicht, wie wir uns dafür bedanken können.“

Jetzt kann der Online-Unterricht losgehen: Auch Nico Albrecht erhielt durch die Spendenaktion eine neues Laptop. Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes (l.) und Tobias von Nickisch-Rosenegh freuen sich mit. Quelle: Nancy Heusel

In Hannover sei mittlerweile rund jedes vierte Kind auf soziale Leistungen in Form von ALG II angewiesen, rechnete Rainer Müller-Brandes, Diakoniepastor und Leiter des Diakonischen Werkes in Hannover, vor. Er schilderte ein Gespräch mit einer betroffenen Familie: „Wenn bei vier Kindern ein PC in der Mitte steht, wird das mit dem digitalen Klassenzimmer schwierig. Das Homeschooling verstärkt die sozialen Schranken, die es in unserer Gesellschaft ohnehin schon gibt.“ Das Diakonische Werk wollte helfen und rief zur Laptop-Spende auf. „Wir sind sehr überrascht, wie gut die Aktion angelaufen ist“, so Müller-Brandes.

Betagte Geräte werden wieder fit gemacht

Mit der Spende allein ist es allerdings nicht getan. Um die meist schon betagten Geräte wieder in Schuss zu bringen, war professionelle Hilfe nötig. Das übernimmt die Firma „N&R EDV Lösungen“ – ehrenamtlich. „Wir unterstützen das Projekt gern, weil es eine gute Sache ist“, betonte Chef Tobias von Nickisch-Rosenegh. „Wir befreien die Geräte von persönlichen Daten der Vorbesitzer und sorgen dafür, dass sie ihren zweiten Frühling erleben, damit sie ohne Bedenken im digitalen Klassenzimmer eingesetzt werden können.“ Beim Großteil der gespendeten Geräte gelang das auch. Nur wenige waren so veraltet, dass auch die Experten nichts mehr ausrichten konnten.

Dringenden Bedarf hat auch die Diakonie-Abteilung SINA, die junge Frauen bei der Eingliederung ins Arbeitsleben unterstützt. Insbesondere in der Teilzeitausbildung und der Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen müsse aktuell viel digital gearbeitet werden. Dabei stehen einige der jungen Frauen ausgerechnet jetzt vor der Abschlussprüfung. „Das ist nochmal eine besondere Herausforderung“, betont Bettina Herter, stellvertretende Abteilungsleiterin bei SINA. Umso wichtiger sei da die Ausstattung mit Endgeräten.

Wer Laptops oder Tablets (keine PCs oder Bildschirme) spenden möchte, kann diese montags bis freitags von 8 Uhr (mittwochs 8.30 Uhr) bis 13 Uhr am Empfang im Haus der Diakonie, Burgstraße 10, abgeben. Für Nachfragen zu den Geräten sollten die Spender zudem Namen sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen.

Von André Pichiri