Hannover

Weg mit den Energieverschwendern: 100 Euro Zuschuss kann erhalten, wer ein geringes Einkommen bezieht und ein mehr als zehn Jahre altes Kühlgerät gegen ein neues tauscht und die kostenlose Aktion Stromsparcheck nutzt – sei es nun ein Kühlschrank, eine Kühl-Gefrier-Kombination oder eine Gefriertruhe. Viele Kommunen legen noch etwas drauf – jetzt auch die Stadt Hannover.

Die Stadt fördert die Aktion nach einem Ratsbeschluss in diesem und im nächsten Jahr mit je 10.000 Euro, sodass Nutzer mit Hauptwohnsitz Hannover jetzt den doppelten Betrag dazubekommen, also 200 Euro je Neugerät, welches von ähnlicher Größe und Bauart/Ausstattung sein sollte.

Das ist die Zielgruppe

Alte Kühlgeräte belasten durch hohen Energieverbrauch die Welt und den Geldbeutel. Wer Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld bekommt oder wessen Einkommen unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegt oder wer Inhaber des Sozialpasses (HannoverAktivPass) ist, kann daher seine „Energiefresser“ mithilfe des Förderprogramms loswerden. Das sei ganz im Sinne der Stadt, erklärte Dezernent Lars Baumann, zur Zeit für das Wirtschafts- und Umweltressort der Stadt zuständig, anlässlich der „Scheckübergabe“.

Die Awo übernimmt den Check

In der Region Hannover hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) die Praxis des Stromsparchecks übernommen. Die Awo hat bei ihren „Stromchecks“ festgestellt, dass in 40 Prozent der Fälle ein Neugerät sinnvoll ist. Mit dem Geld der Stadt kann die Anschaffung von insgesamt 200 Ersatzgeräten bezuschusst werden – auf die angenommene Lebensdauer von etwa 14 Jahren könnte das je Haushalt außer Stromkosten auch rund 3000 Kilogramm Kohlendioxidausstoß vermeiden, haben Experten berechnet. Zusammen also annähernd 600 Tonnen des Treibhausgases.

Laut Awo sind seit Beginn der Aktion im Jahr 2010 mehr als 6600 Energiesparberatungen in der Stadt absolviert worden, wodurch mehr als 6800 Tonnen des Treibhausgases vermieden worden seien. Doch die bisher gebotenen 100 Euro waren laut Projektleiter Ingo Reinhold in der Region „nicht so die Motivation, ein Kühlgerät auszutauschen“ – die kosten ja auch ein paar hundert Euro.

Awo-Vorstand Dirk von der Osten hofft, dass das nun besser wird. Er ahnt aber auch: „Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen, wie wir da an die Leute rankommen.“ Heißt: Den Leuten irgendwie bewusst machen, dass alte Kühlgeräte laut Baumann „bis zu 20 Prozent der Stromrechnung ausmachen“ – und sie mit einem neuen Gerät „bis zu 200 Euro pro Jahr sparen können“.

Das Projekt Stromsparcheck

Im Prinzip knüpft das lokale Projekt an die bekannte Förderung des „Stromsparcheck“ an, ein Projekt der Caritas und des Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen, gefördert vom Bund und der Nationalen Klimaschutzinitiative. Hier gab es etwa seit 2014 für die Anschaffung eines neuen stromsparenderen Kühlaggregats allerdings schon mal 150 Euro Zuschuss.

Das erste Stromspar-Check-Projekt (bezieht sich nicht nur auf Kühlgeräte) startete 2008, von 2016 bis 2019 gab es dann den „Stromspar-Check Kommunal“ (bundesweit ausgezahlte Fördersumme fast 32 Millionen Euro) und seither den bis Ende März 2022 laufenden „Stromspar-Check Aktiv“. Hier sind 100 Euro Förderung drin, egal, wo man seinen Wohnsitz hat.

Top im Bundesvergleich

In der Region Hannover setzt die Awo das Projekt um, als Partner sind die Klimaschutzagentur, die Jobcenter, die Region und die Landeshauptstadt sowie der Fonds „proKlima“ des Energieversorgers Enercity dabei.

Laut Awo ist Hannover im Bundesvergleich aller Stromspar-Check-Aktiv-Standorte einer der erfolgreichsten, in Niedersachsen gar der erfolgreichste. Mehr als 8200 Haushalte seien in der Region beraten worden. Im Schnitt spare jeder von ihnen anschließend 275 Kilowattstunden Strom pro Jahr, damit etwa 70 Euro. Dazu komme eine Ersparnis von 8,2 Kubikmetern Wasser pro Jahr, was etwa 33 Euro ausmacht. Durch gespartes Warmwasser würden im Schnitt weitere 154 Kilowattstunden Heizenergie und damit etwa acht Euro eingespart.

Der Stromsparcheck der Awo in Hannover ist telefonisch unter 0511/219 78 69 zu erreichen oder via dieser Internetseite.

Von Ralph Hübner