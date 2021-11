Hannover

Das stolze Bauwerk zeugte vom Selbstbewusstsein einer religiösen Minderheit. Zugleich war die Synagoge, die der Architekt Edwin Oppler 1870 in der Calenberger Neustadt errichtete, auch ein Stück Stein gewordene Integration: „Der deutsche Jude muss im deutschen Staat auch im deutschen Stil bauen“, erklärte Oppler – und gestaltete das Bethaus in der vermeintlich deutschen Bauweise einer romanischen Basilika. Doch der Frieden war trügerisch. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 zerstörten die Nazis das Gebäude.

Jetzt ist die Synagoge virtuell neu erstanden: Eine Videoprojektion zeichnet das verschwundene Bauwerk auf der Fassade des Wissenschaftsministeriums am Leibnizufer nach. Ungefähr an ihrem früheren Standort wird so noch einmal etwas von der alten Pracht des Gebäudes greifbar.

Video: Animation zeigt zerstörte Synagoge von Innen

Immer wieder blieben am Dienstagabend Menschen vor dem Ministerium stehen, um die rund 16 Meter lange und etwa 9 Meter hohe Projektion zu bestaunen, die spektakuläre Kamerafahrten durch den Innenraum der Synagoge präsentiert. „Das sieht toll aus – und die Aktion setzt ein wichtiges Zeichen“, sagt Kübra Erdem, die selbst im Ministerium arbeitet.

Prächtiges Gebäude: Die Synagoge in der Roten Reihe wurde 1938 zerstört. Quelle: HAZ-Archiv

Eindruck der einstigen Pracht

Die Projektion ist Teil eines größeren Projekts: Anlässlich des 83. Jahrestages der Pogromnacht rekonstruieren Jüdischer Weltkongress und Zentralrat der Juden in ganz Deutschland 13 zerstörte Synagogen mit solchen Videoprojektionen. So soll ein Eindruck davon entstehen, wie reich jüdisches Leben hier einst vor dem Holocaust war.

So sah Hannovers Synagoge vor der Zerstörung aus. Quelle: Repro: Martin Steiner (HAZ-Archiv)

„Die Nazis haben sich in der Pogromnacht am Heiligsten vergriffen, das Menschen Schutz bietet und Zusammenhalt stiftet“, sagt Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses. Sie hätten versucht, die Präsenz des Judentums im öffentlichen Raum zu tilgen. Mehr als 1400 Synagogen und jüdische Gebetsräume wurden im November 1938 von den Nazis im Deutschen Reich zerstört. „Umso wichtiger ist es, dass wir sichtbar und erlebbar machen, was verloren ging“, sagt Lauder.

Einblick in den Innenraum

Mit der VR-Brille in die Vergangenheit: Virtuell ersteht so das Innere der zerstörten Synagoge neu. Quelle: Simon Benne

Besucherinnen und Besucher können nach 83 Jahren sogar wieder einen Blick in den Innenraum von Hannovers nicht mehr existierender Synagoge werfen: Mittels VR-Brillen, die es in einem kleinen Pavillon am Leibnizufer gibt, wird der gewaltige Raumeindruck wieder lebendig. Das Lesepult, der Thora-Schein, die reichen Ornamente an den Wänden. Wer den Kopf in den Nacken legt, blickt in die majestätische Kuppel über den Rundbögen. „In der Synagoge gab es Platz für 450 Frauen und 640 Männer“, sagt der 27-jährigte Kani, einer der ehrenamtlichen Unterstützer des Projektes, der die desinfizierten Brillen ausgibt.

Ein Rundgang im Sitzen: Besucher spähten mit der VR-Brille in die zerstörte Synagoge – und in die Vergangenheit. Quelle: Nancy Heusel

Kulturminister Björn Thümler zeigte sich beeindruckt: „Am 9. November 1938 ging ein großer Teil des jüdischen Kulturerbes in Flammen auf“, sagt er. Die Videoaktion vermittle einen Eindruck davon, was damals verloren ging.

Etwa 16 Meter breit und 9 Meter hoch: die Videoprojektion an der Fassade des Ministeriums am Leibnizufer. Quelle: Nancy Heusel

Architekt Oppler hatte das Gebäude 1870 aus rotem Backstein und hellem Deistersandstein errichtet – also aus typischen Baumaterialien der Region also. Der Vorhang vor der Thora war mit Kleeblättern verziert – am Allerheiligsten prangte also eine dezente Huldigung an das Wappen Hannovers. In Reiseführern wurde seine Synagoge als „Perle der hannoverschen Architektur“ gerühmt.

„Mein Vater hat häufig von seinen Besuchen in der Synagoge erzählt“, sagt Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, die heute in der Haeckelstraße sitzt, „aber er konnte ihre Schönheit nicht so schildern, wie sie in dieser Projektion erscheint.“

Die Videoprojektion ist am 10. November noch einmal von 17 bis 22 Uhr zu sehen. Die VR-Brillen werden am Leibnizufer 9 von 9 bis 22 Uhr ausgegeben.

Von Simon Benne